Restaurante Ana Terra, no Parador Hampel, conquista a 17ª posição entre os Melhores do Rio Grande do Sul 

Com apenas dois anos de história, o Restaurante Ana Terra, localizado em São Francisco de Paula, celebra mais uma conquista expressiva: a 17ª colocação no inédito Ranking dos 30 Melhores Restaurantes do Rio Grande do Sul, promovido pela conceituada Revista Sabores do Sul. A lista, anunciada em 2025, marca um novo capítulo na valorização da gastronomia gaúcha e reforça o protagonismo do Ana Terra no cenário estadual.

Diferente do tradicional prêmio por voto popular, o novo ranking foi construído a partir da avaliação criteriosa de um júri especializado, composto por 80 nomes entre jornalistas, chefs renomados, consultores e formadores de opinião. Os jurados indicaram seus dez restaurantes preferidos, considerando suas experiências gastronômicas dos últimos 12 meses. O resultado final destacou 30 casas entre mais de 200 estabelecimentos citados, reconhecendo não apenas a qualidade técnica, mas também a originalidade e consistência do trabalho desenvolvido por cada restaurante.

Entre tantos nomes consagrados da capital e do interior, o Ana Terra se firmou como um símbolo de excelência, criatividade e identidade regional. Entusiasta na cozinha de território dos Campos de Cima da Serra, o restaurante valoriza ingredientes locais, tradições culinárias da região e produtores da agricultura familiar. É essa conexão com o território que dá sabor e autenticidade aos pratos da casa, em uma proposta que alia ancestralidade e inovação.

O coração da cozinha do Ana Terra é o renomado chef Marcos Livi, natural de São Francisco de Paula. Conhecido como “o homem do fogo”, Livi tem uma trajetória de 40 anos na gastronomia, com 30 anos de atuação no mercado de São Paulo, onde criou o Grupo Bah, responsável por empreendimentos como Verissimo, Quintana, Brique e Napoli Centrale. Em Santa Catarina, comanda o Vissta, que este ano concorre a melhor restaurante do Sul do Brasil pelo prêmio Prazeres da Mesa. Em sua cidade natal, revitalizou o centenário Parador Hampel, onde está localizado o Ana Terra, e apresenta o projeto “A Ferro e Fogo”, uma experiência gastronômica ao redor do fogo que também percorre o país.

Ao lado de Livi, quem comanda o dia a dia da cozinha é a jovem chef Julia Reis, atual chef residente do Ana Terra. Premiada como Chef Revelação, Julia é uma das promessas mais talentosas da nova geração da gastronomia gaúcha. Com sensibilidade e profundo respeito pela cozinha de território, ela traduz nos pratos do restaurante a essência dos Campos de Cima da Serra, valorizando ingredientes sazonais e o trabalho de produtores locais.

Desde sua fundação, o Ana Terra já acumula importantes prêmios, como Melhor Restaurante Regional, Melhor Restaurante em Hotel, Melhor Bar, Melhor Churrasco, além de reconhecimentos como Chef Revelação, Atendimento Nota 10 e Personalidade da Gastronomia — um verdadeiro feito para um restaurante tão jovem.

Instalado em um dos destinos mais encantadores da Serra Gaúcha, o Ana Terra conquistou o público e a crítica ao unir técnica apurada, ingredientes sazonais e um profundo respeito pela cultura gastronômica local. Com um ambiente acolhedor e um serviço impecável, o restaurante se tornou um ponto de encontro para quem busca experiências gastronômicas autênticas, com alma e propósito.

A nova premiação coroa uma trajetória marcada pela dedicação, inovação e compromisso com a gastronomia de excelência. Estar entre os 30 melhores do estado — e ainda na 17ª posição — é um reconhecimento que fortalece o Ana Terra como uma referência não apenas em São Francisco de Paula, mas em todo o Rio Grande do Sul.