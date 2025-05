www.tvmenorah.com.br/blogdatvmenorah​​

A manipulação é arte psicológica muito usada pelo homem natural para se autosatisfazer, para conquistar posição, bens materiais e pessoas. Todavia, essa é uma prática desonesta, porque não está fundada na sabedoria justa de Deus. A manipulação é uma prática nociva, pois as conquistas são obtidas com o uso de comportamento falso e enganoso. A manipulação contamina e degrada a condição da vida humana.

Em Jeremias 17:9, está escrito: “Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto; quem o conhecerá?” Se manipulamos para ser e fazer o que queremos, estamos sendo corruptos. É por isso que somente os que são genuínos em suas palavras e atitudes é que agem nos princípios divinos e recebem os cuidados e as bênçãos de Deus. Leia Atos 5:1-11 e veja o que ocorreu com um casal que usou de manipulação.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Oração Combater a justiça própria, manipulação e controle

Senhor Jesus, eu dou autorização ao Espírito da Vida para comandar os anjos de guerra do Senhor e combater os espíritos da justiça própria, da manipulação e do controle. Senhor Jesus, eu libero a ação do Espírito para que, neste momento, seja cortado todo domínio do maligno na minha mente e nas minhas emoções. Eu libero a Tua unção para remover todas as ideias, projetos e sentimentos que satanás guardou no meu coração. Eu autorizo agora, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, que os anjos do Senhor estejam varrendo, com a vassoura de fogo de Deus, estes demônios para o fundo dos abismos. Senhor, prenda-os, não permita mais que eles se manifestem na minha mente para se expressarem e fazerem maldade através da minha vida. Neste momento eu quero consagrar a minha mente e o meu coração a Jesus Cristo e ao Espírito da Vida. Senhor Jesus, Tu tens liberdade de operar com poder e autoridade para varrer do meu coração tudo o que é das trevas, porque eu fui criado para ser vaso de Deus e eu quero hoje disponibilizar este vaso, o qual sou eu, para o uso exclusivo de Deus. Eu, agora, ordeno que o espírito manipulador de Jezabel seja destronado e desligado completamente da minha alma.

Eu, agora, ordeno que o espírito manipulador de Jezabel seja destronado e desligado completamente da minha alma. Agradeço-te, Senhor, e que o fluir e a unção interior do Espírito tomem o comando das mãos do espírito de Jezabel. Que o Espírito da Vida tenha domínio e reinado sobre a minha alma a partir de hoje porque o sangue de Cristo já me libertou das trevas. Jesus Cristo, o meu Senhor, o Qual eu seguirei até o fim, Este é a minha liberdade.

Amém.