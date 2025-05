Fórum Loboguará estreia em junho e vai debater os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

A proposta visa fortalecer a formação de crianças e adolescentes como cidadãos conscientes e comprometidos com um futuro mais justo, sustentável e inclusivo

Com o propósito de aproximar os estudantes de temas urgentes e contemporâneos, o Fórum Loboguará é uma iniciativa do Projeto Loboguará que propõe um espaço de diálogo interdisciplinar e conectado com o cotidiano escolar. E a primeira edição já tem data marcada. Será realizada no dia 6 de junho, na Escola Ninho, em Gramado, com a participação de 60 alunos do 7º, 8º e 9º ano.

Com mais de 30 anos de experiência em educação ambiental, o Projeto Loboguará agora também leva sua missão para dentro das escolas, utilizando como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. A atividade busca ampliar a consciência sobre os impactos das ações humanas no planeta e mobilizar os jovens para a construção de soluções concretas a partir da realidade local.

O Fórum será dividido em dois momentos principais: Mesa Redonda e Café Mundial. “Na primeira etapa uma equipe multidisciplinar debaterá temas relacionados aos ODS, com espaço para perguntas dos estudantes, permitindo assim a interação e o protagonismo dos jovens no debate de questões globais”, revela o biólogo e diretor do Projeto Loboguará, João Pedro Travi.

No segundo momento, os estudantes participam de uma dinâmica colaborativa chamada Café Mundial. Divididos em grupos, serão guiados por perguntas norteadoras que os ajudarão a refletir sobre problemas reais do seu cotidiano relacionados aos ODS. “A proposta é construir coletivamente soluções práticas e contextualizadas, em um processo de troca de saberes entre estudantes, professores e convidados”, explica Travi. Ao final, cada grupo apresentará suas contribuições, reforçando a importância das ações locais para as transformações globais que a sociedade precisa.

O Fórum Loboguará está disponível para ser realizado em escolas de todo o Sul do Brasil. Entre os temas que podem ser abordados estão: Mudanças Climáticas, Desastres Ambientais, Saúde e Bem-Estar, Produção de Energia Limpa e Renovável, Estratégias para Sustentabilidade, Conservação Ambiental, Inovação Industrial e Tecnológica, Produção Sustentável de Alimentos. Contatos para mais informações podem ser feitos pelo e-mail comercial01@projetoloboguara.com.br ou pelo WhatsApp: (54) 99138-6064

O PROJETO LOBOGUARÁ

Com um método próprio de educação ambiental, o projeto Loboguará conta com biólogos que dão as aulas em uma sala totalmente fora do habitual. A sala de aula do Loboguará é a natureza. Há mais de três décadas, atende alunos desde a educação infantil até o ensino médio.

O projeto oferece uma experiência única, proporcionando aprendizado imersivo e uma conexão profunda com o meio ambiente. No compromisso de conectar estudantes com a natureza e promover a conscientização ambiental, oferece experiências educativas enriquecedoras em parques ambientais, como Pé da Cascata do Caracol, Ecoparque Sperry, Parque do Caracol e Parque da Guarita. E agora agrega ao seu portfólio o Forum Loboguará, que irá para dentro das escolas com uma proposta que visa fortalecer a formação de crianças e adolescentes como cidadãos conscientes e comprometidos com um futuro mais justo, sustentável e inclusivo.

Mais informações:

www.projetoloboguara.com.br

comercial01@projetoloboguara.com.br

WhatsApp: (54) 99138-6064