Gramado apresenta a Taça Scur de Futsal e define os grupos da competição  

A Secretaria de Esporte e Lazer de Gramado realizou nesta quinta-feira (29) a coletiva de imprensa de lançamento da Taça Scur de Futsal, anteriormente divulgada como Taça Gramado de Futsal. A mudança no nome celebra o patrocínio da pizzaria gramadense Scur, um importante apoiador de eventos esportivos na cidade. O evento oficializou as datas, o formato da competição e os grupos que disputarão o título, reforçando o potencial do evento para o turismo esportivo regional.

A Taça Scur de Futsal terá seu pontapé inicial no dia 4 de julho, e a grande final está marcada para o dia 8 de agosto. A competição reunirá seis equipes de destaque da região, divididas em dois grupos de três times , prometendo confrontos de alto nível do futsal. Os grupos da Taça Scur de Futsal são:

Grupo A:

* Clube Esportivo Campo Bom

* Hawai Gramado

* Associação União Parobé

Grupo B:

* Associação Unidos Futsal

* UJR Futsal

* Associação Nova Petrópolis de Futsal

Na fase classificatória, as equipes de uma chave enfrentam as equipes do outro grupo. Os primeiros colocados de cada chave avançam direto para a semifinal, enquanto os demais times disputam a segunda fase.

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, destacou a relevância da Taça Scur para o município, inclusive no âmbito turístico. “É com grande entusiasmo que apresentamos a Taça Scur. Esta competição não apenas fomenta o esporte e a integração regional, mas também se configura como mais um atrativo para os moradores e visitantes de Gramado. Acreditamos no poder do turismo esportivo para impulsionar nossa economia e divulgar ainda mais as belezas e a hospitalidade de nossa cidade.”

O secretário de Esporte e Lazer de Gramado, Lucas Roldo, ressaltou o potencial turístico da competição. “Estamos trabalhando com grande dedicação para que a Taça Scur seja um sucesso dentro e fora das quadras. Queremos oferecer um evento bem organizado, que valorize o talento dos nossos atletas e que também atraia turistas apaixonados por esportes para Gramado. Acreditamos que a atmosfera competitiva e a qualidade dos jogos serão um excelente atrativo para quem busca novas experiências em nossa região.”

A Taça Scur de Futsal, com o apoio fundamental da Pizzaria Scur, reforça o compromisso de Gramado com o desenvolvimento do esporte e o fortalecimento do turismo esportivo no município.

1ª rodada: 04/07/2025 – sexta-feira

* 19h30 – Clube Esportivo Campo Bom x Associação Unidos Futsal

* 20h30 – Hawai Gramado x UJR Futsal

* 21h30 – Associação União Parobé x Associação Nova Petrópolis de Futsal