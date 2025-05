Série Prata 2025 inicia em 16 de junho com 12 equipes

Grupo A joga às segundas, Grupo B às sextas – sempre com três jogos por noite

Canela se prepara para dar continuidade às suas competições oficiais de futsal: a Série Prata 2025, que estreia no dia 16 de junho, reunindo 12 equipes divididas em dois grupos. A organização é da Prefeitura Municipal, através do DMEL, com transmissão ao vivo pela TV Folha.

Na primeira fase, os times se enfrentam entre si dentro dos grupos, em jogos únicos. Os quatro melhores colocados de cada chave avançam para as quartas de final, enquanto os últimos colocados de cada grupo serão rebaixados para a Série Bronze em 2026.

As partidas do Grupo A acontecerão sempre nas segundas-feiras, enquanto os confrontos do Grupo B estão marcados para as sextas-feiras. Cada noite de jogos terá três partidas, com início às 19h30.

A partir das quartas de final, a competição seguirá em formato de mata-mata, com jogos únicos nas quartas, semifinais e final, em datas ainda a serem divulgadas.

Confira os grupos da Série Prata 2025:

Grupo A

• Amigos do Espeto

• Bar do Tio Fredo

• Casablanca

• Garfo & Bombacha

• Manipulados

• MB Sports

Grupo B

• Âncora C

• Certinho Evento

• GDE (Galera da Estevão)

• MB Sports II

• Peleadores

• União Santa Marta