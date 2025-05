Vestibular solidário: seu lugar é na Faccat!

A Faccat (Faculdades Integradas de Taquara), uma das instituições de Ensino Superior mais respeitadas do Brasil, está com as inscrições abertas para o seu Vestibular 2025, que será realizado no dia 6 de julho, às 13h30, de forma presencial no campus em Taquara. Este é o momento ideal para quem deseja investir em um futuro promissor com ensino de excelência e compromisso social.

Reconhecida nacionalmente por sua qualidade acadêmica e nota máxima em avaliações do MEC, a Faccat se destaca pela infraestrutura moderna e corpo docente qualificado, e também pela sua dedicação em formar profissionais éticos, inovadores e preparados para os desafios do mercado de trabalho.

E o mais interessante? A inscrição é solidária! Para participar do vestibular, basta doar 4 litros de leite de caixinha, entregues no dia da prova. Uma forma de unir conhecimento e solidariedade.

Como participar

As inscrições vão até o dia 4 de julho e podem ser feitas tanto on-line, por meio do site oficial da Faccat, quanto presencialmente no Protocolo da Instituição, localizado no prédio administrativo do campus (Av. Oscar Martins Rangel, 4500 – Taquara/RS).

No dia da prova, o candidato deve trazer um documento com foto. A avaliação contará com questões de Redação, Conhecimentos de Português e Conhecimentos Gerais. O resultado será divulgado no dia 7 de julho, a partir das 18h, no site da Faccat.

Cursos ofertados

A Faccat oferece uma ampla gama de cursos de graduação, todos no período noturno, ideal para quem precisa conciliar trabalho e estudo. Confira algumas das opções:

Administração (ênfase: Geral, Marketing, Negócios Internacionais)

Ciências Contábeis

Design

Direito

Enfermagem

Engenharia de Produção

Fisioterapia

Gestão Comercial

História

Jogos Digitais

Letras

Matemática

Pedagogia

Psicologia

Publicidade e Propaganda

Relações Públicas

Sistemas de Informação

Sistemas para Internet



Por que escolher a Faccat?

Além da tradição e da excelência reconhecida, a Faccat é uma instituição que acredita no poder transformador da educação e no ensino presencial de qualidade como chave para a formação de profissionais capacitados e cidadãos conscientes.

Seu futuro começa agora. Seu lugar é na Faccat!

Mais informações: (51) 3541-6600

vestibular@faccat.br

faccat.br/vestibular

Texto e foto: Claucia F da Silva/Faccat