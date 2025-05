Canela reduz em 85% o fechamento de MEIs e eleva 23% o número de microempreendedores individuais

Resultado positivo é dos primeiros cinco meses deste ano em comparação com mesmo período de 2024

A Sala do Empreendedor de Canela comemora os resultados expressivos registrados nos primeiros cinco meses de 2025 em relação aos registros de MEIs – Microempreendedor Individual. Neste período houve uma redução de 85,9% no número de empresas fechadas, desta categoria, e um aumento de 23,7% na abertura de novos micronegócios, em comparação com o mesmo período de 2024. Os dados refletem o fortalecimento do ambiente empreendedor no município e consolidam a importância do serviço como apoio essencial aos pequenos e médios empresários locais.

A Sala funciona junto ao Centro Integrado de Desenvolvimento de Canela (Cidica), na Rua São Francisco, número 199, no bairro Boeira. No local, empreendedores podem buscar auxílio gratuito para uma série de questões burocráticas: da abertura ao fechamento de empresas, emissão de notas e guias de pagamento, alvarás e regularizações. O serviço também atende produtores rurais com inscrição e entrega do Talão do Produtor, além de prestar orientações sobre suas obrigações.



Desburocratização

A agente administrativa e responsável pela Sala do Empreendedor, Vanessa do Amaral, destaca que desde a Lei Federal 13.874/2019, que trata dos direitos de liberdade econômica, a abertura de empresas se tornou menos burocrática, principalmente com a digitalização dos processos. Ela aponta que o atendimento em todo o Rio Grande do Sul deslanchou com essa mudança na legislação, fornecendo bases sólidas para que Canela implantasse sua estrutura. Com isso, profissionais como os contadores também foram beneficiados pela simplificação dos trâmites.

O contabilista Douglas Lovatto Cavallin, com 15 anos de atuação na área, é usuário frequente dos serviços e destaca a importância do trabalho desenvolvido pela equipe local. “Percebi uma diferença muito significativa na agilidade e na resolução de diversas demandas dos nossos clientes, especialmente no que diz respeito à emissão de alvarás e à regularização de situações fiscais”, comenta. Ele ressalta, ainda, a praticidade de ter, em um único espaço, todos os atendimentos relacionados às questões empresariais: “Isso facilita muito o dia a dia de quem atua na área contábil e de quem empreende, pois torna o processo menos burocrático e mais eficiente”.

Crescimento com reconhecimento

A atuação da Sala do Empreendedor tem atraído cada vez mais profissionais de diversas áreas. Atualmente, os atendimentos abrangem principalmente promotores de vendas, guias de turismo, motoristas de aplicativos e, com destaque, trabalhadores da construção civil, como pedreiros e mestres de obras.

O bom desempenho do serviço, somado aos efeitos positivos da Lei de Liberdade Econômica, se traduz nos números: de janeiro a 16 de maio de 2025, foram abertas mais de 120 microempresas individuais (MEIs) com inscrição municipal homologada, enquanto 55 solicitaram baixa. No mesmo período de 2024, foram abertas apenas 97 MEIs, enquanto 391 foram encerradas — uma redução significativa de encerramentos neste ano.

Para o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, os dados refletem um ambiente mais favorável para quem deseja empreender na cidade. “Esses números são uma resposta direta à política de incentivo ao empreendedorismo que implantamos em nossa gestão. A Sala do Empreendedor é um símbolo do nosso compromisso com quem gera renda, emprego e desenvolvimento. Vamos seguir trabalhando para que o município seja cada vez mais um terreno fértil para novas ideias e negócios”, destaca o prefeito.

Desde sua implantação, a Sala do Empreendedor já realizou 5.233 atendimentos, consolidando-se como referência regional em apoio à formalização de empresas e fortalecimento da economia local.