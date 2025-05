Polícia Civil de Gramado prende mulher suspeita de aplicar golpes no comércio

A Polícia Civil, por meio do Serviço de Inteligência Policial e Análise Criminal (SIPAC), da 2 Delegacia de Polícia Regional do Interior/Gramado, prendeu em flagrante, na tarde de hoje, uma mulher suspeita de estelionato.

Na oportunidade, a Polícia Civil foi informada de que a suspeita havia adquirido diversas peças de vestuário em uma loja no centro de Gramado, usando como artificio o pagamento por falso pix. A mulher foi flagrada ao retornar à loja para trocar algumas mercadorias por outras de maior valor, buscando obter maior lucro ilícito em prejuízo da empresa vítima.

A suspeita, com diversos antecedentes policiais, inclusive por estelionato, foi encaminhada a DPPA Gramado e autuada em flagrante.

Após os trâmites legais, foi recolhida ao sistema prisional.