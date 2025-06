53º Festival de Cinema de Gramado recebe mais de 100 inscrições na 1ª Mostra Nacional de Cinema Estudantil Educavídeo

A maior parte das produções foi realizada por alunos do Ensino Médio

A primeira edição da Mostra Nacional de Cinema Estudantil Educavídeo, que integra o 53º Festival de Cinema de Gramado, recebeu 120 inscrições de escolas de ensino fundamental e médio de diversas regiões do país, além de instituições e cursos livres de cinema. As produções inscritas são originárias de diferentes cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís e Palmas. A região Sul se destacou, com 77 obras inscritas.

“É muito gratificante ver que, logo na nossa primeira edição, conseguimos atingir esse número expressivo de inscrições. O Festival de Cinema de Gramado é o principal palco do cinema latino-americano, e oferecer esse espaço para estudantes de todo o Brasil é algo grandioso. Estamos muito felizes e animados para o Festival”, comenta Gabriel Garcia, membro da equipe do programa Educavídeo.

Os curtas selecionados para a 1ª Mostra Nacional de Cinema Estudantil Educavídeo serão divulgados no dia 24 de junho, no canal oficial do Festival de Cinema de Gramado no YouTube, além das redes sociais do programa Educavídeo e do próprio Festival. A cerimônia de premiação será no dia 13 de agosto, abrindo a programação oficial do 53º Festival de Cinema de Gramado.

O Festival de Cinema de Gramado – mais antigo festival de cinema ininterrupto do Brasil, que faz parte do Patrimônio Histórico e Cultural do Rio Grande do Sul – será entre os dias 13 e 23 de agosto na serra gaúcha. O Festival é realizado pela Gramadotur – Autarquia Municipal de Turismo e Cultura.