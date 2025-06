Deputado Sanderson destina verba para o Hospital Arcanjo São Miguel

O deputado federal Ubiratan Sanderson , vice-lider da bancada do PL na Camara Federal, acaba de destinar uma verba de R$ 300.000,00 ao Hospital Arcanjo São Miguel. Em evento realizado neste sábado em almoço no restaurante do Gramado Tenis Clube o deputado fez a entrega oficial à comunidade gramadense, na ocasião representada pela Sra. Telma Renner. Na oportunidade os mais de 90 participantes do evento tiveram a oportunidade de ouvir o pronunciamento da Secretária de Desenvolvimento Econômico Turismo e Lazer de Porto Alegre , Fernanda Barth , conhecida como aquela vereadora do PL que vinha batalhando implacavelmente pelo desassoreamento da Bacia do Guaíba para evitar futuras tragédias como a recente ocorrida no RS que, além de mortes e destruição em várias cidades, também deixou uma Serra Gaúcha triste e vazia pela falta do aeroporto.

Também o deputado Sanderson se mostrou muito sensível aos problemas enfrentados por toda a serra gaúcha, e além da verba para o hospital destinará futura emenda para o setor de turismo representado pelo presidente do Sindtur, Cláudio Souza.

Contando com a presença de apoiadores e simpatizantes dos municípios de Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Igrejinha , Tres Coroas, Novo Hamburgo , Ivoti, Farroupilha e Porto Alegre, Fernanda Barth e Sanderson em seus pronunciamentos durante o evento, mais uma vez demonstraram o seu comprometimento com os valores e princípios do partido de Bolsonaro. Políticos engajados nas causas da direita conservadora e sempre coerentes em suas posturas e votos, ambos foram muito aplaudidos por todos os presentes.