Galera da Estevão sagrou-se campeã da Série Bronze

A equipe Galera da Estevão (GDE) foi a grande campeã do Campeonato Municipal de Futsal Série Bronze (3ª Divisão), em duelo realizado na noite da sexta-feira, dia 30 de maio, no Ginásio Carlinhos da Vila, no bairro Santa Marta.

Na partida final, a Galera da Estevão superou a equipe Bar do Tio Fredo/Lenheira dos Guris por 4 x 2, com gols de Alessandro Barreto (2), Vinícius Manica (1) e Vinícius Oliveira (1). E os gols da equipe vice-campeã, Bar do Tio Fredo, foram marcados por Charles Duarte e Breno Santos. O 3º lugar ficou com a equipe Amigos do Espeto.

DESTAQUES

Disciplina: Equipe AKAF/Kikis

Destaque do Campeonato: Felipe Duarte (Galera da Estevão)

Artilheiro: Felipe Duarte (Galera da Estevão) – 14 gols

Destaque da Final – Alessandro Barreto (Galera da Estevão)

Defesa Menos Vazada – Atlético Canelense

Revelação do Campeonato – Gabriel Vittancout (Projeto 25)

SELEÇÃO DO CAMPEONATO

Goleiro: Jader Simão (MB Sports)

Fixo: Gabriel Souto (Galera da Estevão)

Ala: Robert Ferreira (MB Sports)

Ala: José Régis de Oliveira (Amigos do Espeto)

Pivô: Felipe Duarte (Galera da Estevão)

Fotos: Arthur Dias/Prefeitura de Canela

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela