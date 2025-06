Identificado homem morto a tiros na Vila Dante

Vítima, de 28 anos, foi atingida ao tentar proteger a companheira durante confusão entre mulheres

Foi identificado como Pablo Guilherme Ferreira Narcizo, de 28 anos, o homem morto a tiros na manhã desta segunda-feira (2), na Vila Dante, em Canela. Segundo informações apuradas pela reportagem da Folha, Pablo foi atingido dentro da própria residência ao tentar proteger a companheira durante uma briga entre mulheres.

O caso aconteceu por volta das 8h, em uma área invadida na Dante. O episódio teve início quando duas duplas de mulheres, que já tinham uma antiga rixa, se encontraram enquanto levavam crianças à escola. A discussão evoluiu para agressões físicas, com uma das envolvidas sofrendo ferimentos leves.

Após o confronto, uma das duplas retornou para casa. Pouco tempo depois, a outra dupla envolvida na confusão foi até a residência da rival, ameaçando atear fogo no local. Pablo saiu do quarto para verificar o que estava acontecendo. Conforme relatos, ele se colocou entre a companheira — que seria o verdadeiro alvo — e a atiradora. Foi nesse momento que foi atingido por disparos de arma de fogo no rosto, morrendo na hora.

A autora dos disparos teria se apresentado, logo em seguida, na Delegacia de Polícia de Canela. A arma utilizada no crime, uma pistola 9mm, foi apreendida.

Esse foi o segundo homicídio registrado em Canela em 2025. O primeiro ocorreu em 22 de janeiro, quando um homem de 34 anos foi baleado no tórax no loteamento Adão Mirote. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no início de fevereiro.