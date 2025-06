Prefeito Gilberto Cezar anuncia seleção para 32 monitores e 18 professores de educação infantil

Inscrições para interessados abrem na quarta-feira, 4 de junho, pelo site www.objetivas.com.br

A Prefeitura de Canela publicará ao longo desta segunda-feira, 2 de junho, o Extrato de Edital nº 16/2025, para abertura de processo de seleção simplificada para contratar mais 32 monitores e 18 professores de educação infantil. O prefeito Gilberto Cezar havia anunciado a seleção na última quarta, dia 28. Na oportunidade, ele explicou que o objetivo com a contratação é atender a demanda das escolas municipais. “Vamos melhorar a qualidade do atendimento prestado aos estudantes, principalmente aqueles que precisam de atendimento especializado. Estamos atendendo a um pedido da comunidade e dos alunos que precisam”, destacou.

As 32 vagas para monitores são para atuação direta no atendimento dos alunos com alguma dificuldade de aprendizado, com exigência de ensino médico completo. Já para profissionais do magistério são disponibilizadas 18 vagas, devendo os candidatos possuírem licenciatura plena completa, específica para educação infantil, com vistas a atender a necessidade das escolas municipais que viram a demanda crescer nos últimos anos com a obrigatoriedade de que todas as crianças de 4 e 5 anos estejam na pré-escola.

A seleção dos candidatos será feita mediante prova de títulos. As inscrições serão aceitas do meio-dia do dia 4 de junho até o meio-dia do dia 10 de junho, exclusivamente pelo site www.objetivas.com.br.

Conforme o edital, ambas as funções públicas são para cumprir 40 horas semanais, perfazendo o vencimento inicial de R$ 2.218,80 para monitores e R$ 4.867,77 para professores de educação infantil. O edital com mais detalhes sobre o processo de seleção simplificado estará disponível no site da Prefeitura de Canela a partir desta segunda-feira, 2.