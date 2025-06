Prisões por sequestro de motorista de aplicativo mobilizam polícia em São Francisco de Paula

Cinco suspeitos foram detidos na Rota do Sol; vítima foi libertada após horas de cativeiro

Na tarde de sexta-feira (30), uma ação da Polícia Rodoviária Estadual resultou na prisão de três adultos e na apreensão de dois adolescentes no km 222 da RS-453, a Rota do Sol, em São Francisco de Paula. O grupo é suspeito de sequestrar e extorquir um motorista de aplicativo em Caxias do Sul.

O crime teve início por volta das 5h da manhã, quando o motorista foi chamado para uma corrida na Vila Amélia, em Caxias do Sul. Durante o trajeto, dois homens e uma mulher anunciaram o assalto. A vítima foi obrigada a realizar transferências via Pix para contas de terceiros e teve dinheiro em espécie roubado. Posteriormente, foi levada a uma residência onde foi amarrada.

Por volta das 13h, o motorista foi libertado nas proximidades do Presídio do Apanhador, entre Caxias do Sul e São Francisco de Paula, e conseguiu acionar a polícia. Enquanto isso, sua esposa já havia registrado o desaparecimento, relatando que o marido não atendia às ligações desde as 6h30 e que haviam sido feitas transferências suspeitas da conta bancária do casal.

Durante patrulhamento na Rota do Sol, uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual avistou um Chevrolet Celta branco, emplacado em Caxias do Sul, parado no acostamento. Ao abordar o veículo, os policiais encontraram os cinco suspeitos. Um dos adolescentes estava foragido de uma unidade da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase).

No interior do carro, foram localizados um tijolo de droga e porções fracionadas prontas para venda, além de uma balança de precisão. Os suspeitos apresentaram informações contraditórias durante a abordagem, aumentando a suspeita dos policiais.

Os detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São Francisco de Paula e, posteriormente, transferidos para a cidade de Gramado. Eles responderão por sequestro, extorsão, roubo de veículo e posse de entorpecente.