Sicredi e Icatu Coopera colocam cooperativismo, futuros possíveis e gestão em foco no Gramado Summit

Palestras do Palco Negócios Conscientes vão mostrar que é possível empreender com propósito

O Gramado Summit é um dos principais encontros de inovação do Brasil. De 04 a 06 de junho, o evento vai conectar ideias, antecipar tendências e abrir novos caminhos para o futuro. Em meio a esse ambiente, o Palco Negócios Conscientes reforça que inovar é, acima de tudo, um compromisso com as pessoas e as comunidades.

Idealizado por Sicredi e Icatu Coopera, por meio das cooperativas Sicredi Pioneira, Origens, Caminho das Águas e Serrana, com apoio da Central Sicredi Sul/Sudeste, o espaço busca provocar reflexões e inspirar sobre como negócios podem ir além do lucro, promovendo o bem coletivo. A programação está organizada em três eixos -Cooperativismo, Futuros Possíveis e Gestão & Empreendedorismo- que se complementam para mostrar que é possível empreender com propósito.

“Participar do Gramado Summit fortalece nossa marca e nos aproxima ainda mais do ambiente da inovação, que está diretamente ligado à essência do cooperativismo. Além disso, valoriza o caráter local e genuinamente gaúcho do evento, algo que nos conecta profundamente ao nosso propósito”, pontua o diretor executivo da Sicredi Pioneira, Solon Stapassola Stahl.

Ele explica que a participação também visa destacar o impacto do cooperativismo no mundo, especialmente em um ano simbólico para o setor, com a celebração do Ano Internacional das Cooperativas. “O cooperativismo é diferente de qualquer outro modelo de negócio. Ele transforma sociedades e constrói comunidades melhores. Queremos mostrar que as cooperativas, além de gerarem renda, emprego e desenvolvimento, também promovem impacto positivo”, complementa.

Segundo o vice-presidente corporativo da Icatu Seguros, Cesár Saut, o Palco Negócios Conscientes foi concebido justamente com esse propósito: estimular a reflexão sobre o papel das empresas na sociedade e sua responsabilidade na construção de futuros mais sustentáveis. “Cada vez mais o propósito é fundamental nas organizações e o evento Gramado Summit nos provoca uma reflexão sobre as companhias e de que forma elas podem ser mais relevantes e conectadas com o futuro. Além disso, não podemos perder de vista a centralidade no ser humano, o valor intelectual, físico, ecológico, social, emocional e ético a todas as partes interessadas do negócio, sem prejuízo à geração de lucros a investidores e acionistas”, ressalta.

Inteligência artificial, biomimética e desenvolvimento regional estão entre os temas

A programação do Palco Negócios Conscientes contará com palestras que abordam temas como inteligência artificial, construção de marcas, biomimética, turismo, liderança feminina, desenvolvimento regional, gestão de pessoas e inteligência emocional. Entre os nomes já confirmados estão o escritor Fabrício Carpinejar, o head de Analytics e Ciência de Dados do Sicredi, Jeferson Gonçalves, e o jornalista e pesquisador em inteligência artificial da Rede Globo, Ben-Hur Correia.

De acordo com Stahl, a proposta é mostrar que é possível fazer negócios lucrativos, respeitando as necessidades e o valor de todas as partes interessadas. “O público pode esperar ideias, insights e trocas sobre como empreender com propósito, cuidando das comunidades onde atuamos. Cada vez mais, líderes e empresas percebem que somos corresponsáveis pelo nosso ecossistema”, complementa. A programação completa está disponível no site do evento: https://www.gramadosummit.com/.

Associados da Pioneira têm 30% de desconto no ingresso

Associados da Sicredi Pioneira podem garantir ingresso com 30% de desconto, utilizando o cupom SICREDI30. O Gramado Summit será realizado de 04 a 06 de junho, no Serra Park, em Gramado/RS. Mais informações podem ser acessadas em: https://www.gramadosummit.com/.

Sobre a Sicredi Pioneira: Primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, a Sicredi Pioneira atua há mais de 120 anos com o propósito de construir comunidades melhores. Presente em 21 municípios entre o Vale do Sinos e a Serra Gaúcha, oferece soluções financeiras justas, com um atendimento humano, próximo e consciente. Mais do que serviços, entrega cooperação e confiança, fortalecendo a economia local e ajudando pessoas e negócios a prosperarem juntos.