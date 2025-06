Vereadores recebem Assessor do Deputado Federal Alceu Moreira e anuncia recursos para o Corpo de Bombeiros e APAE  

O assessor do Deputado Federal Alceu Moreira, Valdemir Martins, o Kiko, esteve em Canela nesta segunda-feira, 2, acompanhado pelos vereadores Leandro Gralha e Nene Abreu, e os assessores da bancada canelense Sandro Tramontin e Marcelo Savi, que também representa o deputado na região, para cumprir uma importante agenda de visitas e anúncios de investimentos no município.

A primeira parada da comitiva foi na sede do Corpo de Bombeiros de Canela, onde visitaram as obras do novo quartel da corporação, que atualmente está com 86% dos trabalhos concluídos. Durante a visita, o assessor oficializou a entrega de uma emenda parlamentar no valor de R$ 314 mil, destinada à aquisição de uma nova ambulância para os bombeiros. O recurso foi entregue diretamente ao comandante Miguel, reforçando o compromisso do deputado Alceu Moreira com a segurança e o atendimento emergencial da comunidade.

Na sequência, os parlamentares visitaram a APAE de Canela, instituição que presta serviços essenciais a pessoas com deficiência. Na ocasião, foi realizada a entrega simbólica de uma emenda no valor de R$ 50 mil.

O recurso faz parte de uma iniciativa do deputado Alceu Moreira, que está encaminhando neste mandato 50 mil reais por ano para APAEs em 80 municípios do Rio Grande do Sul, totalizando 200 mil reais para cada cidade até 2027.