Canela sediará audiência pública sobre aumento das ocorrências de feminicídio no RS

O aumento das ocorrências de feminicídio no Estado do Rio Grande do Sul será pauta de uma audiência pública que será realizada em Canela no próximo sábado, dia 7, às 8 horas. O evento é promovido pela Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado, da Assembleia Legislativa, com o apoio da Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Trânsito, Transportes e Fiscalização.



A audiência é aberta à comunidade e ocorrerá no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica), localizado na Rua São Francisco, 199 – Bairro Boeira. É necessário apenas confirmar presença pelo e-mail: cssp@al.rs.gov.br.