Sicoob MaxiCrédito divulga entidades contempladas na 3ª edição do Fundo Social 

Edição de 2025 contempla mais de 320 projetos, que beneficiarão mais de 500 mil pessoas

Apoiar entidades e projetos que promovam bem-estar, inclusão, que incentivem o empreendedorismo e promovam impacto positivo nas comunidades onde o Sicoob MaxiCrédito está presente. Esses são alguns dos objetivos do Fundo de Desenvolvimento Social que chegou a sua 3ª edição em 2025. Neste ano, 328 projetos foram contemplados, nas áreas de atuação da Cooperativa. Confira a relação completa das entidades contempladas no fim desta matéria.

Puderam se inscrever na 3ª edição do Fundo Social projetos nos seguintes eixos: Cultura, Educação, Esporte, Saúde, Assistência Social, Empreendedorismo Social e Responsabilidade Ambiental. Foram mais de 627 projetos inscritos, que foram avaliados por uma comissão multidisciplinar da Cooperativa, até chegar à definição dos 328 contemplados.

“O Fundo Social do Sicoob MaxiCrédito já é uma ação reconhecida pelas comunidades, e que foi instituído na cooperativa justamente para potencializar nosso impacto positivo e o apoio a instituições que fazem a diferença nas regiões onde estão inseridas. Ficamos muito felizes com a procura”, destaca o Superintendente de Relações Instituições, Fernando Rebelatto.

Os 328 projetos estão distribuídos em 64 cidades da área de atuação do Sicoob MaxiCrédito, e a estimativa é de que eles impactem em uma população de 500 mil pessoas.

O vice-presidente do Conselho de Administração do Sicoob MaxiCrédito, Francisco Souza Leite, lembra que os projetos beneficiados pelo Fundo Social possibilitam às entidades ampliar atendimentos à comunidade, melhorar estrutura, fomentar o empreendedorismo, educação e oportunidades de desenvolvimento social e econômico. “Importante reforçar que essa iniciativa só é possível graças aos nossos 270 mil associados, que movimentam e fazem bons negócios com a cooperativa, utilizando os serviços e soluções financeiras do Sicoob. Eles se beneficiam de taxas mais justas, atendimento humanizado e que se revertem em benefícios para ele (associado) e que geram impacto positivo na comunidade onde o próprio associado vive. É o círculo virtuoso do cooperativismo”.



Fundo de Desenvolvimento Social

Lançado em 2022, o Fundo de Desenvolvimento Social do Sicoob MaxiCrédito é mais uma demonstração do compromisso da Cooperativa com as comunidades onde está presente. Através dele, a Cooperativa destina até 1,5% do resultado do ano anterior para ações sociais de benefício coletivo.

Nas duas edições anteriores, o Fundo Social destinou aproximadamente R$ 5 milhões, que beneficiaram mais de 800 projetos, impactando na vida de uma população estimada de 900 mil pessoas nas cidades de atuação do Sicoob MaxiCrédito.

Entidades contempladas

Clique neste link e confira quais entidades foram contempladas no Fundo de Desenvolvimento Social do Sicoob MaxiCrédito em 2025, ou acesse o site: fundosocial.maxicredito.coop.br