Câmara de Vereadores realiza Audiência Pública sobre alterações no Plano Diretor de Canela

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ-R) da Câmara de Vereadores de Canela, composta pelos vereadores Lucas Dias, Rodrigo Rodrigues e Nene Abreu, promoveu na noite desta terça-feira, 03, uma Audiência Pública para debater o Projeto de Lei Complementar 05/2025, que propõe alterações nos anexos 3 e 3A da legislação vigente do Plano Diretor do município.

O encontro, realizado no plenário da Casa Legislativa, contou com a presença dos vereadores membros da CCJ-R, além do Presidente do Legislativo, Felipe Caputo, do vereador Adir Denardi e da vereadora Graziela Hoffmann. A audiência teve como objetivo esclarecer as propostas de mudança e ouvir a comunidade e instituições diretamente impactadas pelas possíveis alterações.

Representando o Poder Executivo, a arquiteta Carina Rizzo, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, apresentou as alterações previstas no projeto, esclareceu dúvidas dos parlamentares e do público presente, e explicou os fundamentos técnicos que motivaram a proposta de revisão dos anexos do Plano Diretor.

O Conselho do Plano Diretor de Canela também participou ativamente da audiência, com manifestação do presidente Marcos Zimmermann. Em sua fala, Zimmermann apresentou sugestões, destacou pontos que merecem atenção e entregou aos vereadores um documento com contribuições técnicas e recomendações para serem analisadas pelos parlamentares durante a tramitação do projeto.

A audiência foi considerada produtiva pelos presentes, reforçando o compromisso da Câmara com a transparência e a escuta da comunidade nos processos legislativos que envolvem o desenvolvimento urbano e o futuro da cidade. O PLC 05/2025 segue agora em análise pelas comissões permanentes da Casa antes de ser levado ao plenário para votação.