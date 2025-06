Começa a Semana do Meio Ambiente de Canela; programação segue até dia 7

A Semana do Meio Ambiente promovida pela Prefeitura de Canela, em uma parceria entre as Secretarias Municipais do Meio Ambiente e Urbanismo e de Educação, Esporte e Lazer, teve sua abertura oficial na noite desta terça-feira, dia 3 de junho, na sede do Centro de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica).

Abrindo a programação, houve a palestra sobre o Programa Ecocidadania com o tema: “Agenda 2030 e os 17 ODS: Caminhos para um futuro sustentável”, que foi ministrada pelo secretário do Meio Ambiente, Carlos José Frozi, e pela secretária de Educação, Maria Gorete Rodrigues da Silva. Entre os principais assuntos abordados, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como a erradicação da pobreza, energia limpa e acessível, água potável e saneamento, vida na água e outros objetivos que visam a sustentabilidade do planeta.

Nesta quarta-feira, dia 4, acontecerá a Atividade Educação Ambiental – A gestão dos resíduos sólidos domiciliares na prática, promovida pela Acic, OAB e CDA, das 13h30 às 15h30 no Cidica. E às 19h, a palestra “Mudanças Climáticas: Desafios e estratégias para o município.”, que será ministrada pelo secretário adjunto do Meio Ambiente, Esthalin Moreira, também no mesmo local.

O evento segue até 7 de junho com diversas atrações como roda de conversa, plantio de mudas e uma edição especial da Feirinha Canela + Verde que acontecerá no dia 7 de junho, das 9h às 13h, no Centro de Feiras (Espaço Canela Rural). Além de atividades voltadas ao tema, que serão realizadas nas escolas integrando o Programa Ecocidadania. Confira a programação completa aqui.