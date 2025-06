Dia do Desafio em Canela: ação que visa o incentivo da prática de atividade física acontecerá no dia 11

A ação que visa garantir mais saúde e qualidade de vida à comunidade, através da prática de atividade física, promovida pela Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Saúde, em alusão ao Dia do Desafio, foi transferida para o dia 11 de junho, das 15 às 17 horas, no Multipalco da Praça João Corrêa, no Centro da cidade. O evento aconteceria no dia 28 de maio, mas teve alteração na data devido às condições climáticas adversas.

O Dia do Desafio tem como público-alvo toda a comunidade e contará com orientações sobre estilo de vida saudável, aula de alongamento, verificação dos sinais vitais e glicemia, além de recebimento de alimentos não perecíveis e cobertores que serão destinados à Campanha do Cobertor 2025.

Haverá, ainda, posto móvel do CadÚnico e a UBS Guilherme Oscar Bauer, do bairro São Luís, marcará presença com distribuição de escovas e cremes dentais, além de esclarecer dúvidas sobre saúde bucal. Além de vacinação da influenza para público elencado pelo Ministério da Saúde.

PROGRAMAÇÃO

15h

Abertura do evento com o secretário municipal de Saúde Jean Spall;

15h às 16h20

Educação Física: orientações sobre estilo de vida saudável e a importância do exercício físico na promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação. Bicicletas ergométricas estarão à disposição da população para vivências motoras. Verificação do índice de massa corporal (IMC);

Enfermagem: verificação dos sinais vitais e glicemia e testagem rápida (UBS Leodoro de Azevedo);

Nutrição: orientação nutricional (em parceria com a UCS) e pesagem bolsa família;

15h às 17h

Posto móvel do CadÚnico;

Recebimento de alimentos não perecíveis e cobertores para dar início à Campanha do Cobertor 2025;

Ações sobre saúde bucal – UBS Guilherme Oscar Bauer;

Vacinação da influenza para público elencado pelo Ministério da Saúde (UBS Leodoro de Azevedo);

16h20 às 16h30

Aula de alongamento (professor Alexandre);

16h30 às 17h

Aula de ritmos (professora Cristina);

17h

Encerramento do evento.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela