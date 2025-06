Heróis da Pizza participa de ação beneficente em Canela

A pizzaria temática Heróis da Pizza, de Gramado, estará presente no Happy Hour Beneficente promovido pela Associação Beneficente Rosa de Sarom Casa Lar, que acontece neste sábado, 7 de junho, das 15h às 19h, no Parque Mundo a Vapor, em Canela (RS). A ação solidária tem como objetivo arrecadar fundos para a reconstrução da Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Reconhecida por unir sabor e diversão em um ambiente lúdico, a Heróis da Pizza marca presença no evento com a participação especial de seus carismáticos personagens: Senhor H, Hábata, Velotaz e Fome Noturna. Durante o encontro, os heróis interagirão com o público, garantindo momentos de alegria e encantamento, especialmente para as crianças.

Realizado em parceria com o projeto Roda Canela e o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, o happy hour contará com uma programação completa. Os ingressos, ao valor de R$ 120 para adultos e R$ 60 para crianças de 5 a 12 anos (menores de 4 anos têm entrada gratuita), dão direito a combos de salgados, bebida (chopp ou espumante), duas voltas na roda-gigante, passeio de trem e acesso a um bazar beneficente com peças selecionadas. A trilha sonora ao vivo dará o tom da confraternização.



Toda a renda arrecadada será destinada para a reconstrução da Casa Lar Rosa de Sarom. Os ingressos podem ser adquiridos por Pix, usando a chave 19.013.355/0001-43, em nome do MOCOVI – apoiador da iniciativa.



Além da compra de ingressos, a comunidade pode contribuir com doações de roupas, calçados e acessórios para o brechó beneficente, que serão recebidas no próprio Parque Mundo a Vapor.



Com seu compromisso de impactar positivamente a comunidade, a Heróis da Pizza convida todos a participarem desta corrente de solidariedade. Afinal, ser herói também é fazer o bem.



Sempre lembrando que em Gramado a Heróis da Pizza abre diariamente das 18h às 22h30 – Avenida das Hortênsias, 3599 – e conta com estacionamento exclusivo e gratuito, garantindo conforto e segurança para quem visita o local. Inspirada no universo dos super-heróis, busca transformar a refeição em uma verdadeira aventura gastronômica, unindo uma culinária de excelência a uma ambientação imersiva e cheia de surpresas. Ideal para famílias e apaixonados por boas histórias, o local conquista pela atmosfera lúdica e pelo cardápio irresistível.