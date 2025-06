Jovem atleta de Canela passa por avaliação no CT do Grêmio

Natan Klein Rodrigues, nascido em 2012 e atleta Sub-13 do Centro de Formação de Atletas Rico (CFA Rico), está participando nesta semana de uma avaliação no CT Cristal, em Porto Alegre, onde treinam as categorias de base do Grêmio.

O período de testes, que vai até sexta-feira, reúne jovens de todo o estado. Natan tem se destacado nas atividades individuais e coletivas, com gols, assistências e bom desempenho nos treinos, o que tem gerado elogios da comissão técnica.

Segundo o coordenador do CFA, professor Augusto Rico, a participação do aluno é motivo de orgulho e mostra que o projeto está no caminho certo. “Independentemente do resultado, já é uma grande conquista”, avalia.

Outros dois atletas do CFA Rico também passarão por avaliações no clube em datas futuras. O centro de formação atende jovens de 9 a 16 anos e busca unir futebol, disciplina e oportunidades reais de crescimento.