Patram realiza atividade do Programa Patrulheiro Ambientar Mirim 2025 em escolas de Gramado

Durante a última terça-feira, 03 de junho, a Brigada Militar, através do efetivo do 2º Pelotão Ambiental de Canela, deu continuidade ao Programa Patrulheiro Ambiental Mirim/2025, em escolas municipais de Gramado.

o Policial Militar De Aquino, Instrutor de Educação Ambiental do 2° Pelotão Ambiental de Canela, realizou a 7ª aula do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim/2025, no município de Gramado.

Com o tema “Lixo”, foi ministrada aula para 18 alunos do 4º ano, da EMEF Padre Anchieta e 12 alunos da EMEF Vicente Casagrande, sendo tratados assuntos como O que é Lixo? Tipos de Lixo, Coleta Seletiva e Maneiras de evitar o descarte irregular.

Texto: Sd PM De Aquino