Pontualidade e excelência: Box Brazil conquista prêmio inédito da Amazon

Programadora nacional atinge 100% de pontualidade em entregas ao Prime Video e se torna destaque em programa-piloto global de excelência operacional

A Box Brazil Media Group foi reconhecida pela Amazon com o Operational Excellence Award, um programa-piloto inédito criado para destacar parceiros que demonstram alto desempenho e comprometimento com a excelência operacional da empresa. A iniciativa integra o Voice of the Partner, projeto da Amazon que visa estreitar o relacionamento com parceiros estratégicos e impulsionar altos padrões de qualidade na cadeia logística.

A seleção foi baseada em um processo de avaliação rigoroso, com o acompanhamento de relatórios mensais de desempenho ao longo de três meses consecutivos. A principal métrica considerada é a entrega pontual de materiais e ativos relacionados às operações do Prime Video. Durante esse período, a Box Brazil se destacou por alcançar 100% de pontualidade em suas entregas e por implementar melhorias significativas em seus processos operacionais.

Para Deydrid Kaefer, head de operações da Box Brazil Play, esse reconhecimento demonstra o alinhamento da programadora com os valores de qualidade e excelência da Amazon. “São práticas fundamentais para manter a confiança dos usuários e garantir que o conteúdo seja entregue de forma eficiente e segura. Demonstra a confiabilidade do nosso produto e a consistência nas nossas operações”, comemora Deydrid.

Em 2024, a Box Brazil firmou uma parceria estratégica com a Amazon para disponibilizar o Box Brazil Play como um canal adicional dentro do Prime Video Channels no Brasil. Essa colaboração permite que os assinantes do Prime Video acessem diretamente o conteúdo da Box Brazil Play por meio da plataforma da Amazon. O objetivo da colaboração é ampliar o alcance das produções nacionais e oferecer aos assinantes do Prime Video uma variedade maior de conteúdos brasileiros.

SOBRE BOX BRAZIL MEDIA GROUP

O Box Brazil Media Group é o maior grupo independente brasileiro de canais pay TV e plataformas de streaming. Sediado em Porto Alegre e com capital 100% gaúcho, tem foco em entretenimento, tecnologia e inovação, com abrangência nacional e internacional. É formado pela maior programadora independente brasileira, a Box Brazil Channels, com 7 canais pay TV e 10 canais lineares de streaming, alcançando 42 milhões de pessoas diariamente, além de sua plataforma de streaming, a Box Brazil Play. Conta com uma empresa para o desenvolvimento e operação de plataformas streaming, a Container Media Tech, e uma agregadora e distribuidora de conteúdos digitais, a Media Mundus.