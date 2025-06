Vereadores Felipe Caputo e Jone Wulff realizam agenda conjunta no Hospital de Canela

Em compromisso conjunto, os vereadores Felipe Caputo, presidente da Câmara, e Jone Wulff estiveram no Hospital de Canela para acompanhar de perto as demandas da instituição. A visita contou também com a presença do secretário adjunto da Saúde, Messias Morais.

A iniciativa teve como objetivo fortalecer o diálogo entre o Legislativo e o setor da saúde, ouvindo os profissionais e buscando soluções para aprimorar os serviços prestados à comunidade: “É fundamental estarmos presentes, atentos às necessidades e construindo caminhos viáveis para garantir um atendimento mais digno para nossa população”, destacou Caputo.

Para o vereador Jone, que também tem atuado com ênfase na pauta da saúde, o contato direto com as estruturas e profissionais do município é essencial. “A gente precisa entender a realidade para legislar com mais responsabilidade e precisão”, afirmou.