Canela se prepara para eventos na alta temporada de 2025

Reajuste nas datas das programações prevê melhor aproveitamento pelo setor turístico

Canela está em plena preparação para a alta temporada do período mais frio do ano, com a realização de três eventos: a Semana dos Namorados, de 6 a 14 de junho; a 31ª Festa Colonial, de 11 a 27 de julho; e a Temporada de Inverno, de 11 de julho a 10 de agosto. A Prefeitura reajustou o período de realização para um melhor aproveitamento pelo setor turístico, que tem a oportunidade de organizar mais ações para conquistar os visitantes.

O evento que abre a alta temporada é a Semana dos Namorados, chamada de Canela in Love. Uma campanha está sendo desenvolvida junto aos estabelecimentos locais como hotéis, pousadas e restaurantes, que poderão trabalhar com mais estratégias para conquistar o público que busca a Serra Gaúcha próximo ao dia 12 de junho para comemorar o amor de uma maneira especial. Esse é um evento novo, proposto pela atual gestão municipal, com a finalidade de posicionar Canela como um destino turístico natural para o Dia dos Namorados.

No mês de julho inicia a Temporada de Inverno 2025 e acontece a 31ª Festa Colonial, eventos que estão sendo preparados para unir a tradição canelense presente na alimentação e no artesanato e o característico frio que sempre atrai o público nessa época. Simultânea durante 17 dias, a programação é organizada pela Secretaria de Turismo e Cultura para oferecer ainda mais atrações neste ano, por isso a Temporada de Inverno foi prolongada em uma semana, e a Festa Colonial teve mais atividades incluídas nesta edição.

Com o calendário de eventos reajustado, o Município trabalha agora junto aos operadores de turismo para colocar Canela na rota dos viajantes que tiverem o desejo de passar alguns dias na Serra Gaúcha no período mais ameno do ano. “Queremos que o visitante sinta em Canela um lugar para viver momentos únicos. Com nossa gastronomia autoral, hospedagens de excelência, atrações culturais e opções de entretenimento para todas as idades, Canela se afirma como um destino romântico e encantador”, destaca a secretária de Turismo e Cultura, Kenia Jaeger.