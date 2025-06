Canela sediará Encontro das Associações Gaúchas e Grupos de Autodefensoria das pessoas com Down

De sexta-feira, 6 de junho, até domingo, dia 8, Canela sediará o Encontro das Associações Gaúchas e Grupos de Autodefensoria das pessoas com Síndrome de Down. O evento tem o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, e acontece no Espaço Sicredi, na Rua João Pessoa, 725, no bairro Boeira. Na programação estão oficinas, apresentações artísticas, dinâmicas de grupo, palestras e mesas redondas, que vão abordar assuntos como empregabilidade, nutrição, autonomia, capacitismo e saúde bucal.

A secretária de Educação, Esporte e Lazer, Maria Gorete Rodrigues da Silva, destaca que encontros como esse, realizado em Canela, são espaços muito importantes para todos os coletivos em uma sociedade inclusiva. “Receber esse evento em que pessoas com Síndrome de Down e suas famílias têm a oportunidade de mostrar o quanto podem contribuir com o mundo é uma oportunidade única. Que possamos aprender com o exemplo desse grupo”, afirma.

Representantes de diversos municípios gaúchos já confirmaram presença no evento, que tem a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down entre as instituições organizadoras. Estarão presentes entidades de Pelotas, Porto Alegre, Osório, Novo Hamburgo, Rio Grande, Gravataí, entre outras cidades.

Programação

A abertura oficial do encontro acontece na sexta-feira, dia 6, às 19h, com coquetel e uma apresentação artística do Grupo de Autodefensoria AFAD de Porto Alegre. Na sequência, às 20h30, será realizada uma dinâmica com o psicomotrista Afonso Henrique Forni, da Down Chute no Preconceito de Gravataí, e com o professor de educação física da AFAD de Porto Alegre, Eduardo Leite Bedin. Às 20h45 é a palestra sobre alimentação e suplementação na Síndrome de Down, com a nutricionista Michele Vianna da AFAD 21 de Novo Hamburgo. E encerrando o primeiro dia do evento, a psicopedagoga Maria Cristina Pinto e o fotógrafo João Vicente Fiorentini, da AFAD Porto Alegre, palestram sobre educação inclusiva.

No encerramento, no domingo, às 10h30, está prevista uma visita ao parque Space Adventure e na Roda Canela, seguidos de almoço por adesão.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela