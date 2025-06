Para marcar os 25 anos dos cursos de Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e os 10 anos do curso de Design das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) está ocorrendo a Semana Acadêmica da Comunicação, que tem como tema “Celebrando Trajetórias que Conectam”. O evento, que iniciou na terça-feira, 3 de junho, está reunindo profissionais com destaque no mercado de trabalho, egressos inspiradores e oficinas práticas voltadas à criatividade e à inovação. A integração segue até quinta-feira, 5 de junho. A realização é da coordenação dos cursos de RP, PP e Design da Faccat.

Um olhar para o presente, o passado e o futuro

A proposta dos encontros no decorrer da semana é refletir sobre a evolução dos cursos e seus impactos na formação de profissionais que atuam em áreas cada vez mais dinâmicas, como a Comunicação e o Design. Segundo o coordenador dos cursos, professor Augusto Parada, a celebração marca o tempo, a transformação vivida pelas áreas. “O curso de Comunicação já é um adulto, com boletos pagos e dores nas costas. O Design ainda vive a efervescência da pré-adolescência, cheio de energia criativa”, brinca. O coordenador ainda enfatiza que a programação foi pensada para destacar as múltiplas conexões construídas ao longo dessas décadas, trazendo à tona memórias, trajetórias de sucesso e também práticas contemporâneas que apontam para o futuro da atuação profissional.

coordenador Augusto Parada

Uma história construída com inovação e humanidade

Desde sua origem, os cursos da Faccat buscaram estar conectados com o mundo real. O diretor-geral da Faccat, o professor Delmar Backes, comenta que o curso de Publicidade e Propaganda, por exemplo, sempre teve a preocupação com as transformações. “A Faccat trouxe o primeiro provedor de internet da região e implantou gratuitamente conexões em Secretarias Municipais de Educação”, conta.

Durante a pandemia e mais recentemente nas enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, a comunidade acadêmica mostrou na prática o impacto da comunicação e do Design. “A nossa Semana da Comunicação do ano passado virou mutirão, com produção de mochilas, mantas, estojos, entre outros produtos, e foram doados para quem precisava. Comunicação é sobre ação no mundo real, sobre empatia, clareza e responsabilidade”, destacou o professor Augusto Parada.

diretor-geral da Faccat, Delmar Backes

Compromisso com a formação humana

A Faccat tem compromisso com uma formação humana e crítica. “Não formamos recepcionistas. Relações Públicas é sobre visão de mundo e projetos transformadores. É preciso valorizar mais o profissional de Relações Públicas. Publicidade e Design são ferramentas para construir pontes, propor soluções e provocar reflexões”, reforça Delmar Backes.

Programação

3 de junho

O evento começou com um debate sobre os caminhos contemporâneos do mercado criativo, com as participações de Caio Cintra, Eduardo Zilles Borba e Tatiane Mizetti. Os convidados compartilharam suas experiências e refletiram sobre as competências exigidas dos novos profissionais.

4 de junho

O segundo dia é marcado pela emoção e pela inspiração. Ex-alunos que se destacaram no mercado — Amanda Seimetz, Catiele Gonzaga e Rodrigo Fagundes — retornaram à Faccat para contar como a formação na Instituição foi fundamental para suas trajetórias.

5 de junho

Encerrando a programação, o público participa de oficinas práticas voltadas à experimentação e ao desenvolvimento de habilidades. Entre os temas estão: