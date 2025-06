Cinco meses de governo Gilberto Cezar: leitores avaliam bem, mas reprovam a gestão da saúde.

Consulta popular revela os pontos fortes e as maiores críticas à nova Administração Municipal de Canela.



Mulher é resgatada com vida após dois dias na mata!

Canela se prepara para os grandes eventos da alta temporada de inverno.



Dados, opinião e os bastidores da cidade, reunidos em uma edição imperdível!



