Mulher é resgatada com vida após passar dois dias na mata em Canela

Forças de segurança realizaram a retirada da vítima na tarde desta quinta, no Santa Marta

Um resgate emocionante mobilizou as forças de segurança de Canela na tarde desta quinta-feira (5), no Bairro Santa Marta. Uma mulher de 23 anos foi retirada com vida de uma área de mata fechada, após passar dois dias caída em um barranco de cerca de 30 metros de altura, em local de difícil acesso conhecido como “Pedreira”.

Segundo informações dos familiares, a jovem havia desaparecido ainda na noite de terça-feira (3). A ausência foi percebida rapidamente, pois ela reside com familiares próximos ao local do incidente. Buscas foram iniciadas e a vítima foi localizada no fundo da ribanceira, em uma área invadida e frequentemente utilizada como ponto de descarte irregular de lixo, o que dificultou ainda mais o acesso das equipes.

Ferida, desidratada e muito debilitada, a mulher relatou que pulou da ribanceira em um episódio de desespero provocado por uma depressão profunda, após sofrer uma perda pessoal recente. Sem conseguir se mover devido aos ferimentos, ela ficou todo esse tempo sem qualquer tipo de socorro, exposta a picadas de insetos e à presença de animais silvestres que circulavam pelo local durante a noite.

A ação de resgate foi coordenada pelo *Corpo de Bombeiros de Canela, com apoio do **Samu, *Brigada Militar e *Defesa Civil Municipal. Após o primeiro atendimento no local, a vítima foi *imobilizada em uma maca rígida e içada com o auxílio de cordas, sendo conduzida até a ambulância, que a encaminhou ao Hospital de Caridade de Canela (HCC).

Durante todo o processo, ela confidenciou à sargento Jessika Assmann, comandante de serviço dos Bombeiros, com quem estabeleceu um vínculo de confiança com a vítima. A jovem afirmou que tudo o que mais queria agora era retornar para o seu filho e que jamais repetiria o ato. Jessika acompanhou a vítima durante todo o atendimento, inclusive dentro da ambulância.

A operação de resgate durou cerca de uma hora e meia e foi marcada por cooperação, sensibilidade e ação técnica precisa das forças de segurança envolvidas.

Atenção à saúde mental

Se você está passando por momentos difíceis ou conhece alguém que esteja enfrentando sofrimento emocional, procure ajuda.

O CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio. O atendimento é gratuito, sigiloso e disponível 24 horas, todos os dias, pelo telefone *188 ou pelo site www.cvv.org.br.

Falar é a melhor opção. Você não está sozinho.