Palestra para servidores públicos de Canela abordará cultura e clima organizacional

Com o objetivo de promover um serviço público cada vez mais eficiente, humano e acolhedor, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Pública, realizará no dia 14 de junho a palestra: “Conexão Servidor – Cultura e Clima Organizacional no Serviço Público: Fortalecendo Juntos através do Trabalho em Equipe”. O evento acontecerá das 8h15 às 11h, no auditório do Campus Universitário da Região das Hortênsias – UCS.

O prefeito Gilberto Cezar fará a abertura do evento. “Esperamos todos os servidores para que participem deste momento de reflexão e construção coletiva sobre o fortalecimento do trabalho em equipe e da humanização no serviço público”, destaca o chefe do Executivo. A palestra será ministrada pelo professor Gilberto Hummes, diretor do Campus Universitário da Região das Hortênsias (UCS).

Programação:

8h15 às 8h30: Recepção

8h30: Abertura do encontro com o prefeito Gilberto Cézar

8h45 às 11h: palestra