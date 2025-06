Prefeito de São Francisco de Paula anuncia Reserva de Resposta a Desastres Climáticos após tempestade de granizo 

O Prefeito de São Francisco de Paula Thiago Teixeira anunciou, nesta quinta-feira (5), a criação da Reserva de Resposta a Desastres Climáticos, uma conta municipal voltada exclusivamente para o atendimento rápido e emergencial de situações causadas por eventos extremos, como tempestades, enchentes, vendavais e granizo. A medida foi comunicada pelo prefeito durante visita à comunidade da Aratinga, que foi atingida por um forte temporal de granizo durante a última madrugada.

O fenômeno, considerado atípico e de grande intensidade, causou sérios danos à comunidade. Cerca de 60 famílias foram afetadas, e mais de 70% das residências tiveram seus telhados completamente destruídos. Desde o início da manhã, equipes da Defesa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Obras atuam no local prestando apoio à população, fazendo o levantamento dos prejuízos e distribuindo telhas. A previsão é de que mais de mil telhas sejam entregues ainda hoje.

Diante da gravidade do ocorrido e da frequência cada vez maior de eventos climáticos extremos na região, o prefeito anunciou o aporte inicial de R$ 200 mil na Reserva, com a perspectiva de ampliar esse valor significativamente ao longo do próximo ano.

“O que aconteceu na Aratinga mostra com clareza que precisamos estar preparados para agir com rapidez. A reserva que estamos criando é uma ferramenta concreta para garantir que nenhuma burocracia atrase o socorro às pessoas. Já está valendo agora e será fortalecida continuamente”, destacou o prefeito Thiago Teixeira.

A iniciativa da Prefeitura busca antecipar respostas e evitar que comunidades vulneráveis fiquem desassistidas em momentos críticos. O fundo permitirá mobilização imediata de recursos para compra de materiais, contratação de serviços e apoio direto às famílias atingidas, sem depender exclusivamente de repasses estaduais ou federais, que muitas vezes demoram a chegar.

A criação da Reserva de Resposta a Desastres Climáticos coloca São Francisco de Paula entre os primeiros municípios da região a estruturar financeiramente uma política preventiva e ágil diante dos impactos das mudanças climáticas, reforçando o compromisso da gestão com a segurança e o bem-estar da população.