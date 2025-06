Prefeito Gilberto Cezar prestigia posse do novo comandante da 2ª Cia da Brigada Militar

Canela passou a contar oficialmente nesta quinta-feira, 5 de junho, com um novo comandante na 2ª Companhia da Brigada Militar, o capitão Marcelo Junior Montini, que assumiu o posto no ato de passagem de comando realizado no Grande Hotel Canela pelo 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT). O prefeito Gilberto Cezar participou da cerimônia e desejou sucesso e êxito ao novo comandante, agradecendo também o apoio sempre ofertado pela Brigada Militar (BM) às ações da Prefeitura Municipal.

Durante a cerimônia, o prefeito destacou a importância da nomeação de um novo titular para a unidade de Canela, cargo que estava há algum tempo vago. “É fundamental que a Brigada tenha um comandante designado para a nossa cidade. Isso fortalece o trabalho da guarnição e garante mais segurança para a comunidade e visitantes”, reforçou.

Gilberto Cezar também agradeceu o apoio do comandante-geral da BM, coronel Cláudio dos Santos Feoli; da deputada estadual Delegada Nadine; do comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva Hortênsias (CRPO Hortênsias), coronel Ivens Giuliano Santos; e do major Ângelo Márcio Ferraz, comandante do 1º BPAT; para a designação de um titular para a BM de Canela.

O capitão Luiz Fernando Pereira Bastos foi o responsável pela passagem de comando ao capitão Marcelo Montini, que também é o comandante da Companhia de Gramado e estava respondendo pelo comando da BM em Canela desde o início deste ano. A 2ª Cia da BM é responsável pelo policiamento dos municípios de Canela, São Francisco de Paula e Cambará do Sul. Secretários municipais também participaram da solenidade.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela