Prefeitura de São Francisco de Paula presta atendimento emergencial a famílias atingidas por forte granizo na Aratinga

Na madrugada desta quarta-feira (5), um fenômeno climático atípico e extremamente intenso atingiu a comunidade da Aratinga, no interior de São Francisco de Paula. Uma forte chuva de granizo destelhou dezenas de casas, deixando famílias desabrigadas e em situação de vulnerabilidade.

Segundo levantamento preliminar da Defesa Civil Municipal, aproximadamente 60 famílias foram atingidas, sendo que ao menos 70% delas tiveram os telhados completamente comprometidos. Desde as primeiras horas da manhã, equipes da Defesa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Obras estão mobilizadas na localidade para prestar atendimento emergencial, levantar os danos e entregar materiais de cobertura.

A previsão é que, ao longo do dia, mais de mil telhas sejam distribuídas às famílias afetadas. O trabalho segue em ritmo intensivo para garantir que todos recebam o suporte necessário com a maior agilidade possível.

O prefeito Thiago Teixeira e o vice-prefeito Beto Lopes estiveram no local acompanhando de perto a situação. O prefeito destacou a gravidade do ocorrido e anunciou a ativação da nova Reserva de Resposta a Desastres Climáticos, um fundo criado para garantir respostas rápidas em casos de emergência.

“Esse foi um fenômeno realmente fora do comum, que atingiu em cheio uma comunidade trabalhadora. Estar aqui, ao lado das pessoas, é um compromisso que temos com cada morador. Por isso, criamos a Reserva de Resposta a Desastres Climáticos, em que faremos um aporte inicial de R$ 200 mil. Vamos ampliá-lo ao longo do próximo ano para garantir mais agilidade e estrutura sempre que a população precisar”, afirmou o prefeito Thiago Teixeira.