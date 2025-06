Projeto Canela Cineclube promove cinema gratuito com reflexões sobre o meio ambiente

Sessão de cinema aliada a reflexões sobre o meio ambiente. Com esta proposta, a Prefeitura de Canela apoia, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, o projeto Canela Cineclube, que vai oferecer sessões e debates de forma gratuita durante o mês de junho.

A programação “Canela Cineclube Apresenta: ConcienCine” prevê duas exibições confirmadas com locais definidos no município, uma no próximo dia 14, no Espaço Nydia Guimarães, e outra no dia 18, no Cidica. Os filmes apresentados serão “A Ilusão da Abundância”, às 11 horas, e “Sobreviventes do Pampa”, às 19 horas, respectivamente.

Conforme o Departamento de Cultura, o projeto Canela Cineclube Apresenta: Conciencine está sendo realizado com recursos da Lei Complementar 195/2022, da Lei Paulo Gustavo, edital 14/2023. “Esta ação utilizará o cinema como ferramenta de reflexão, consciência e transformação”, ressalta Sabrina Sá, diretora do Departamento de Cultura de Canela. Toda comunidade pode participar das sessões.

O projeto contará, também, com exibições em Gramado e São Francisco de Paula, com oficina para professores, ações e capacitação em acessibilidade, além de bate-papos com convidados especiais. Os locais e horários das ações ainda serão divulgados. “Em outubro, apresentaremos a Mostra Ambiental, com sessões em quatro aldeias indígenas.” adianta uma das produtoras integrantes do Cineclube, Ju Ferreira.

PROGRAMAÇÃO

14 de junho — 11h | Espaço Nydia Guimarães

A Ilusão da Abundância

Três mulheres, três territórios e uma luta em comum: resistir aos impactos da exploração desenfreada do planeta.

18 de junho — 19h | Cidica

Sobreviventes do Pampa

Um retrato urgente de um bioma ameaçado e das vozes que resistem em defesa da sua preservação.