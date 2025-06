Space Adventure celebra o Mês dos Namorados com foto temática gratuita para casais

O amor vai ganhar uma nova dimensão no Space Adventure, parque temático espacial localizado em Canela (RS), durante todo o mês de junho. Para celebrar o Mês dos Namorados, o parque preparou uma ação especial: na compra do combo, os visitantes ganham uma foto digital temática de Dia dos Namorados como cortesia. Neste Dia dos Namorados, o convite é claro: viva um momento único ao lado de quem você ama — com direito a uma lembrança inesquecível entre as estrelas.

A promoção é válida para quem visitar o parque entre 1º e 30 de junho de 2025. O benefício contempla uma foto digital por casal (adulto e meia-entrada), com um cenário especial inspirado na temática romântica e espacial, reforçando a ideia de que “seu amor merece uma experiência nas estrelas”.

Os ingressos adquiridos no período de 01/06/25 a 30/06/25 têm validade de 12 meses e a promoção é exclusiva para compras realizadas pelos canais oficiais do Space Adventure: site, central de vendas, pontos de venda físicos (PDVs) e parceiros do trade turístico.

Localizado em Canela, na Serra Gaúcha, o Space Adventure, oferece exposições interativas, experiências imersivas e uma nova área de jogos centrada na realidade virtual que encantam visitantes de todas as idades. O local conta com nove ambientes distintos, incluindo um cinema introdutório sobre a viagem à Lua, uma exposição com mais de 270 itens originais da NASA, abrangendo os programas Mercury, Gemini e Apollo, além da icônica Sala de Comando de Houston. Os visitantes também podem explorar a simulação de subida ao topo do foguete Saturno V, uma sala de cinema com cadeiras que simulam um voo à Lua, um ambiente lunar, um preview de futuras missões espaciais, a nova área de jogos, um Planetário e uma loja com produtos oficiais da NASA.

Mais informações:

O Space em Canela (RS) abre todos os dias das 10h às 18h, está localizado na Avenida Ernani Kroeff Fleck, 960, Vila Suíça.

Siga nossas redes para saber mais: @spaceadventurebr