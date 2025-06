Canela recebe emenda parlamentar para aquisição de Castramóvel

Em reunião com o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, Canela recebeu oficialmente uma destinação de emendas parlamentares que totalizam o valor de R$ 450 mil, parte destinada à aquisição de uma unidade móvel de castração, o Castramóvel. A emenda foi destinada pelo deputado federal Pompeo de Mattos (PDT), na ocasião representado por Matheus Pompeo.

Durante a agenda que formalizou a destinação do recurso estiveram presentes também o vice-prefeito Gilberto Tegner, a vereadora Graziela Hoffmann, o vereador Rodrigo Rodrigues, o secretário de Meio Ambiente Carlos Frozi e a diretora do Cempra, Ione Couto.

O prefeito Gilberto Cezar enfatizou a relevância da iniciativa: “A obtenção deste recurso é muito importante para Canela. Com o Castramóvel, poderemos oferecer serviços essenciais diretamente às comunidades, promovendo a posse responsável e melhorando a qualidade de vida dos nossos munícipes e dos animais.”

A vereadora Graziela Hoffmann, que trabalhou diretamente nesta articulação, ressaltou o trabalho conjunto que resultou na conquista:

“Esta emenda, viabilizada em parceria com o deputado Pompeo de Mattos, demonstra nosso compromisso com a causa animal em Canela. O Castramóvel será fundamental para ampliarmos as ações de controle populacional e conscientização.”

A Prefeitura de Canela informa que os trâmites administrativos para a aquisição do Castramóvel serão iniciados em breve. Esta ação integra um conjunto de esforços da administração municipal para implementar políticas públicas eficazes na área da saúde animal e conscientizar a população sobre a importância da posse responsável.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a promoção da saúde pública e o bem-estar animal, e continuará trabalhando para implementar ações que beneficiem toda a comunidade.