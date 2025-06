Cinco meses: leitores avaliam bem o governo Gilberto Cezar, mas não aprovam a gestão da saúde

Consulta popular mediu a aprovação do governo, apontou as melhores áreas e as com mais deficiências neste início de trabalho da nova Administração Municipal

Como acontece desde 2013, a Folha de Canela utiliza a consulta popular do Destaque Folha para perguntar aos leitores como está o trabalho da Administração Municipal. Neste ano, a coleta de opiniões aconteceu no mês de maio, através de três formulários que ficaram à disposição dos leitores no Portal da Folha.

Foram mais de três mil participações espontâneas, entre 170 segmentos, incluindo três questões sobre o desempenho da nova Administração.

Como você avalia a Administração Municipal?

Com cinco meses à frente da Prefeitura Municipal de Canela, o Governo Gilberto Cezar foi bem avaliado pelos leitores. A gestão municipal de Canela é avaliada como positiva por 60,1% da população (soma de “Bom” e “Ótimo”).

No entanto, mais de um terço (34,3%) a considera apenas “Regular”, o que pode apontar para uma confiança moderada e expectativa de avanços concretos.

A baixa taxa de “Ruim” (5,6%) indica que não há grande rejeição, mas a satisfação plena também não é maioria.

Esse perfil de avaliação pode refletir um cenário de estabilidade política, mas com cobrança por entrega de resultados — especialmente nas áreas críticas apontadas na mesma consulta, como saúde e infraestrutura urbana.

Quem está melhor nas secretarias?

Quando perguntado sobre qual secretaria estaria se destacando nestes cinco meses, o leitor escolheu a Secretaria de Obras. Com 13,5% das menções, a secretaria lidera a percepção pública como a mais atuante. A população reconhece a presença e os resultados de ações práticas e visíveis, reformas, drenagens e outras melhorias urbanas que impactam diretamente o cotidiano.

Com 11%, a Secretaria de Trânsito e Fiscalização aparece de forma surpreendente entre as mais lembradas. Isso sugere uma atuação ativa e perceptível — seja em relação à organização viária, aplicação de regras, nova sinalização ou fiscalização. A presença visual e o enfrentamento de questões como a limpeza de postes parecem ter tido peso.

Por outro lado, pastas como Fazenda e Governo, mais internas, têm pouco reconhecimento espontâneo. Já áreas como Saúde e Educação aparecem em uma zona intermediária, indicando reconhecimento, mas também cobrança.

E quem não está bem?

Um dos principais motes da campanha e área que foi colocada como prioridade no início do mandato por Gilberto e Tolão, a Saúde vai mal. Alvo de pesadas críticas nas redes sociais, Hospital de Caridade de Canela e Saúde são disparado os alvos dos descontentamentos.

O item mais citado isoladamente foi o Hospital de Canela, com mais de um terço dos votos. Isso demonstra que, para grande parte da população, a maior urgência da cidade está na saúde hospitalar. Seja por problemas estruturais, dificuldades de atendimento, falta de médicos ou gestão, o hospital surge como símbolo de um sistema de saúde que não atende plenamente às expectativas.

Somando-se ao hospital, a área da saúde em geral aparece com outros 20,1%, elevando a insatisfação com o setor para mais de 54% das respostas. Isso mostra que, além da questão hospitalar, há problemas percebidos na atenção básica, nos postos de saúde, na regulação de exames, medicamentos e no acesso ao sistema como um todo. É, sem dúvida, a área mais sensível para a comunidade.