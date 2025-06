Executiva do Sindtur participa de palestra no Gramado Summit e apresenta case de sucesso no turismo

A Executiva do Sindtur (Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares e Similares da Região das Hortênsias), Lisa Gottschalk, participou na tarde desta quinta-feira (05) do painel “Como a inovação impacta o turismo sem deixar de lado a valorização da cultura, história e hospitalidade ”. A palestra aconteceu no palco “Negócios Conscientes” da Gramado Summit que acontece no Serra Park em Gramado, sendo o maior evento de inovação da América Latina.

Lisa esteve no palco com mais três profissionais do setor de turismo. A Gente Geral do Hotel Mundo Criamigos, Flaviana Yamaguchi, a Gerente da Villa Dei Troni, Sílvia Pedroni, e a Assessora de Turismo da Sicredi Pioneira, Paola Benevenuto, que também atuou como mediadora.

A Executiva do Sindtur apresentou ao público da Gramado Summit, o Flutua, o maior case de sucesso do turismo da Região das Hortênsias. O Flutua é uma plataforma tecnológica desenvolvida pelo Sindtur para analisar dados do setor turístico, especialmente da hotelaria. A plataforma coleta, processa e analisa dados para fornecer informações detalhadas sobre o turismo na Região, auxiliando na tomada de decisões e no aprimoramento das estratégias do setor do turismo e principalmente hotelaria.

Quer conhecer mais sobre o Flutua? Informações no Sindtur pelo WhatsApp (54) 3286-1418.