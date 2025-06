Polícia Civil prende em Canela suspeito de integrar organização criminosa no Acre

A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, em ação conjunta entre a Delegacia de Polícia de Canela/2 DPRI e Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas/ DRACO/8DPRI, informa sobre uma importante operação que resultou na prisão de um indivíduo altamente perigoso, vinculado a uma facção criminosa de abrangência nacional.

Nesta data, 06 de junho de 2025, equipes da Polícia Civil cumpriram um mandado de prisão preventiva, localizando e prendendo o indivíduo em uma residência no Bairro Canelinha, em Canela.

Após troca de informações entre as Polícias Civis do Acre e Rio Grande do Sul apurou-se que o homem, procurado naquele Estado, estava na Região das Hortênsias escondido. Após intenso trabalho de investigação seu paradeiro foi apurado.

O mandado de prisão foi expedido por uma Vara Criminal do Acre. O investigado, natural daquele Estado, havia se deslocado para Canela buscando se ocultar da Justiça. Ele é acusado de sequestro e homicídio ocorridos no Acre.

A relevância desta prisão reside não apenas no cumprimento da ordem judicial, mas também na informação de que o indivíduo é apontado como integrante de uma organização criminosa de atuação nacional. Sua presença e tentativa de ocultação na Região das Hortênsias representam um risco à segurança local.

A ação conjunta entre as delegacias de Canela e a DRACO de Caxias do Sul, bem como a troca de informações com a Polícia Civil do Acre, demonstra a eficiência das forças de segurança no combate à criminalidade organizada. A colaboração entre as unidades policiais é crucial para desmantelar redes criminosas e garantir a responsabilização de procurados pela justiça.

A Polícia Civil reitera seu compromisso com a proteção da sociedade e a manutenção da ordem pública, atuando de forma rigorosa para identificar e prender criminosos, assegurando que a região permaneça um local com excelência em segurança.

Esta prisão é um claro sinal de que a Polícia Civil está vigilante e atuante contra a infiltração de elementos criminosos em nosso território.