Prefeitura de Canela cria a “Taça Mirinho e Marina, de Bocha” homenageando Família Moraes nos Jogos Coloniais

Competição tradicional é um dos atrativos da Festa Colonial de Canela

A 31ª edição da Festa Colonial de Canela será marcada por uma justa e emocionante homenagem. A administração municipal prestará tributo a José Alzemiro Moraes (in memoriam), carinhosamente conhecido como Mirinho, e sua esposa Marina Moraes (in memoriam), figuras muito queridas e lembradas com reconhecimento por toda a comunidade canelense.

Conhecido por sua paixão pela Bocha e pelo seu espírito agregador, Mirinho será eternizado na modalidade que tanto amava. Marina trabalhou sempre na festa na parte gastronômica. A partir desta edição, a tradicional competição de Bocha dos Jogos Coloniais levará o nome de “Taça Mirinho e Marina de Bocha”, sendo realizada na nova Cancha instalada na Praça João Corrêa – um dos grandes atrativos da programação de 2025.

Mais do que um jogador, Mirinho foi um símbolo de amizade, generosidade e participação comunitária. Seu legado segue vivo na memória dos amigos, na história da cidade e, agora, também nos Jogos Coloniais, que celebram com orgulho nossas raízes. Marina sempre dedicada e cuidadosa era envolvida na gastronomia das edições da festa.

“Canela reconhece e agradece por tudo que eles representaram: verdadeiros amigos e cidadãos que fizeram a diferença”, enfatiza o prefeito Gilberto Cézar.

Para a secretária de Turismo de Canela, Kenia Jaeger, a emoção e o espírito de comunidade estarão ainda mais presentes nos Jogos Coloniais deste ano, com a Bocha ganhando um novo significado. “Será uma justa oportunidade de celebrar a vida de quem deixou saudade, mas também deixou história”, complementa Kenia.

A 31ª Festa Colonial de Canela acontecerá de 11 a 27 de julho na Praça João Corrêa.