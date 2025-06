Supercopa Casablanca dos Campeões 2025 é lançada em Canela e promete movimentar o esporte regional

O calendário esportivo de Canela acaba de ganhar um reforço de peso. O Departamento Municipal de Esportes e Lazer (DMEL) anunciou oficialmente a criação da Supercopa Casablanca dos Campeões 2025, uma nova competição de futebol que reunirá grandes equipes da região e promete aquecer as noites de sexta-feira no mês de agosto.

A Supercopa será realizada entre os dias 1º e 29 de agosto, sempre às sextas-feiras, e contará com oito equipes, sendo elas o campeão e o vice da primeira divisão de Canela, além dos campeões das primeiras divisões de cidades vizinhas, que estão sendo convidadas a participar.

As equipes serão divididas em dois grupos de quatro, enfrentando-se dentro das próprias chaves. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as semifinais, seguidas por disputa de terceiro lugar e a grande final, todas em jogos únicos.

A competição oferecerá uma premiação atrativa, em dinheiro, um kit com 15 uniformes, troféus, premiação para seleção da competição, medalhas e muito mais…

A Supercopa Casablanca dos Campeões nasce com o objetivo de valorizar o futebol amador, incentivar o intercâmbio entre cidades e elevar o nível técnico das competições locais.

“Estamos empolgados com esse novo projeto. A Supercopa vai reunir os melhores times da região e transformar as noites de agosto em uma grande celebração do esporte. É mais uma forma de fortalecer o futebol de base e amador, onde visa crescer ainda mais nosso Citadino Série Ouro, onde as equipes buscando chegar a final e ter mais uma competição no seu calendário”, destacou o DMEL em nota.

A grande final acontecerá no dia 29 de agosto, em clima de festa, com expectativa de grande público e atrações paralelas.

A Supercopa Casablanca já nasce como uma referência no calendário esportivo de Canela e promete ser um novo marco para o futebol da Serra Gaúcha.