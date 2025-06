Acidente entre ônibus e carro deixa mulher gravemente ferida na RS-235, em Canela

Colisão ocorreu na manhã deste domingo, em meio a neblina intensa no bairro Saiqui

Um acidente de trânsito registrado por volta das 11h da manhã deste domingo, 8 de junho, mobilizou equipes de resgate e segurança na RS-235, no bairro Saiqui, em Canela. A colisão envolveu um ônibus da linha circular Canela–Gramado e um Fiat Uno com placas de Canela, deixando uma mulher gravemente ferida.

Segundo informações preliminares, o ônibus realizava o contorno na rótula em frente ao Santuário de Caravaggio quando foi atingido em sua lateral dianteira pelo Uno, que trafegava no sentido Canela–São Francisco de Paula. As condições climáticas no momento do acidente eram adversas, com forte neblina e baixa visibilidade, o que pode ter contribuído para a colisão.

No carro estavam dois jovens, ambos na casa dos 30 anos. O condutor sofreu apenas ferimentos leves, enquanto a passageira, que estava do lado do impacto, teve lesões graves na região do crânio e do tórax. A vítima apresentava sinais de choque no momento do atendimento e precisou ser retirada das ferragens com o uso de um desencarcerador hidráulico pelos Bombeiros de Canela.

O atendimento contou com o apoio da Brigada Militar, da Polícia Rodoviária Estadual e do SAMU de Canela. Uma médica voluntária que passava pelo local prestou os primeiros socorros, especialmente à passageira, que inspirava mais cuidados.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Canela.

Nem o motorista do ônibus nem os passageiros que estavam no coletivo se feriram.

O trânsito segue lento na região, com desvios sendo feitos pelas laterais da rótula até a remoção dos veículos. A ocorrência ainda está em andamento.

Mais informações a qualquer momento aqui no Portal da Folha.