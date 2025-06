Atelier dos Bonequeiros promove roda de conversa “Práticas de uma Educação Antirracista” em Gramado

O Atelier dos Bonequeiros, em Gramado (RS), realiza no dia 14 de junho de 2025 (sábado), às 19h, a roda de conversa “Práticas de uma Educação Antirracista”, segunda atividade do projeto “Bonecos que Transformam – Inclusão e Cultura no Atelier”.

Com participação das educadoras Lis Reis e Marini Ferreira, o encontro propõe um espaço de escuta, diálogo e reflexão sobre a importância da educação na desconstrução do racismo estrutural. A proposta é apresentar estratégias inclusivas, fomentar diálogos críticos e propor ações concretas para a construção de uma sociedade mais justa e diversa.

O evento conta com tradução em Libras, realizada pela Modo Bilíngue, e tem entrada gratuita. As vagas são limitadas a 20 pessoas e é necessário reservar ingresso antecipadamente pelo WhatsApp: (54) 99189-7927.

Serviço:

– Roda de conversa: Práticas de uma Educação Antirracista

– 14 de junho de 2025 (sábado)

– 19h

– Atelier dos Bonequeiros – Rua Renato Dienstmann, 46 – Bairro Carazal – Gramado/RS

– Evento gratuito | Vagas limitadas | Tradução em Libras

– Reservas: (54) 99189-7927

Realização:

O projeto “Bonecos que Transformam – Inclusão e Cultura no Atelier” é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Lei Nº 14.399/2022), por meio do Edital de Chamamento Público Nº 25/2024 – Subsídio a Espaços Culturais – Gramado.