Atleta caxiense participa da RAAM 2025 com apoio da Ownerinc

Cesar Mincato, natural de Caxias do Sul, levará com ele aos Estados Unidos, onde ocorrerá a competição, um pedacinho de Gramado

Considerada uma das provas mais difíceis do mundo, pois exige extrema resistência física, mental e emocional, a Race Across America (RAAM) 2025 contará com o ciclista de ponta, hoje com 58 anos. Já com experiência na disputa por ter participado da RAAM 2019, completando a prova em dupla, terá como apoiadora a incorporadora gramadense Ownerinc.

Mincato enfrentará o desafio de uma das competições de ciclismo de ultra resistência mais prestigiadas globalmente ao lado de atletas internacionais de alta performance. Nesta edição, que ocorre em 10 de junho, a RAAM cobrirá um percurso de cerca de 4.800 Km de costa a costa dos EUA, o que quer dizer de Oceanside, na Califórnia, até Annapolis, em Maryland.

Gramado Ame e Cuide – Baseada nos pilares de valorização das pessoas, saúde e performance, preceitos que vão ao encontro da RAAM, a Ownerinc apoia a iniciativa por meio do Gramado Ame e Cuide. Desta forma, busca contribuir com a educação, cultura, esporte e sustentabilidade, fundamentos do projeto.

Ainda são apoiados pelo Gramado Ame e Cuide, o Gramado Golf Kids, também na área de esporte, que conta com a incorporadora como mantenedora da escola, proporcionando aulas de golf gratuitas para crianças do Projeto Sapeca da Prefeitura de Gramado; no setor da educação o “Sabi+”, que desenvolve a formação de jovens talentos para o mercado de trabalho; e o projeto do Bombeiro Mirim, oferecendo a crianças e adolescentes informações, orientações, treinamento, educação e base de apoio para a formação do cidadão. Já na esfera cultural, a Ownerinc auxilia a Orquestra Jovem de Gramado, inserida dentro do Instituto Acadêmico de Música da Orquestra Sinfônica de Gramado, que busca a formação de jovens músicos, do mesmo modo que o descobrimento de talentos.