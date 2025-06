Pizzaria The Petit estreia espetáculos inéditos em Canela

A The Petit, tradicional pizzaria de Canela que recém inaugurou sua nova casa, acaba de lançar uma nova fase em sua história com a criação de dois espetáculos exclusivos que prometem movimentar as noites da cidade.

Nos dias 10 e 11 de junho, o espaço receberá as estreias do Acrobar Vegas e do Eletrotango — duas experiências imersivas e inéditas no Brasil, criadas especialmente para acontecer dentro da nova casa da The Petit.

ACROBAR VEGAS – 10/06 às 23h

Inspirado nos grandes espetáculos de Las Vegas, o Acrobar une acrobacias aéreas, interação com o bar, música e luzes em um show que eleva a experiência gastronômica para outro nível. O espetáculo tem cerca de 1 hora de duração, com artistas performando suspensos sobre o salão em harmonia com a trilha sonora e o serviço de bar.

ELETROTANGO – 11/06 às 23h

No dia seguinte, o palco é do Eletrotango: uma fusão arrebatadora entre o tango argentino e a música eletrônica. Com casais dançando ao vivo e uma ambientação intensa, o pocket show traz um clima sofisticado, elegante e apaixonante, perfeito para quem busca uma noite diferente e cheia de emoção.

Ambas as noites contam com serviço à la carte durante os espetáculos, ingressos a R$ 55 (preço promocional de estreia) e entrada liberada a partir das 22h30. O tradicional rodízio da The Petit segue funcionando normalmente até às 23h, e quem quiser jantar antes pode chegar com 1h30 de antecedência e permanecer para o espetáculo.

Local: The Petit Canela – Praça das Nações, 263

Ingressos limitados e à venda pelo site: www.canela.thepetit.com.br

Esses projetos fazem parte da nova proposta da The Petit, que agora une gastronomia, arte e entretenimento, criando uma verdadeira experiência noturna em Canela. A casa convida o público da cidade e os turistas a conhecerem essa nova etapa — e convida também os veículos e parceiros da região a ajudarem a espalhar essa novidade que fortalece o cenário cultural e gastronômico da Serra Gaúcha.