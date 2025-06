Prefeito acompanha obras de melhorias na Escola Noeli Azevedo

Com o objetivo de revitalizar a estrutura, proporcionando melhores condições de acesso e de segurança para os alunos, professores e comunidade escolar, a gestão municipal, liderada pelo prefeito Gilberto Cezar, está realizando diversas melhorias no prédio da EMEIEFI Noeli Silva de Azevedo e Souza, no bairro Santa Marta.

O prefeito esteve acompanhando as obras de perto na manhã de sexta-feira, dia 6, juntamente a secretária de Educação Esporte e Lazer, Maria Gorete Rodrigues da Silva. Entre as reformas realizadas está uma nova rampa de acesso para a entrada dos alunos, que já foi concluída, devidamente paramentada com corrimões, alterando a entrada ao educandário, que agora será realizada pela Rua Grenal.

“Essa mudança do acesso à escola era uma antiga reivindicação da direção e garantirá mais segurança para alunos e docentes. Também determinei a pintura interna do prédio e o paisagismo, que já estão ocorrendo, promovendo um melhor ambiente escolar para todos”, atesta o prefeito Gilberto Cezar.

Conforme a Secretaria da Educação, também está em andamento um projeto de novas melhorias no espaço físico, como quadra de multiuso coberta e pavimentada. Nos próximos dias, será dado início ao cercamento do prédio e pavimentação com blocos de concreto. “A expectativa é concluir todas essas melhorias ainda neste ano”, finaliza o prefeito.