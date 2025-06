Sicredi Pioneira marca presença no Gramado Summit em ação conjunta entre Sicredi e Icatu Coopera

Instituição reforçou impacto do cooperativismo na inovação e no desenvolvimento regional, além de viabilizar a participação de dez empresas associadas no evento

O Gramado Summit chegou ao fim nesta sexta-feira (06), evidenciando que inovação e negócios conscientes caminham lado a lado. Um dos destaques da edição foi o espaço promovido em parceria entre Sicredi e Icatu Coopera, que mostrou como a colaboração pode fomentar o desenvolvimento local. Com a participação das cooperativas Sicredi Pioneira, Origens, Caminho das Águas e Serrana, além do apoio da Central Sicredi Sul/Sudeste, a iniciativa reforçou a ideia de que inovar só é possível quando há compromisso com as pessoas.

“Além de nos aproximar desse ambiente, a participação no evento destaca o aspecto da colaboração, da intercooperação. Fizemos esse movimento em conjunto com outras cooperativas do sistema Sicredi, junto com a Icatu e a Central Sicredi, mostrando, na prática, como é mais fácil realizar quando cocriamos”, afirma o diretor executivo da Sicredi Pioneira, Solon Stapassola Stahl.

Segundo ele, participar do Gramado Summit aproxima a cooperativa de seu propósito de construir comunidades melhores, já que a inovação é indispensável para o avanço econômico e social. “Além disso, ajuda a rejuvenescer nossa marca, afinal, ao dialogarmos com o público jovem em um evento moderno, mostramos que o Sicredi, tanto como instituição financeira quanto como marca empregadora, está em constante atualização”, acrescenta.

As palestras promovidas no Palco Negócios Conscientes buscaram refletir sobre isso, evidenciando que é possível empreender com propósito. O espaço contou com uma programação organizada em três eixos – Cooperativismo, Futuros Possíveis e Gestão & Empreendedorismo -, abordando temas como inteligência artificial, construção de marcas, biomimética, liderança feminina, gestão de pessoas e inteligência emocional. “Isso é cooperativismo. Apenas as cooperativas são sociedades de pessoas. Todas as outras formas empresariais são sociedades de capital. E essa é a grande diferença. Nosso foco está nas pessoas, e tudo o que fazemos parte desse princípio”, enfatiza Stahl.

O diretor executivo conta ainda que a participação da Pioneira também teve o objetivo de apoiar a realização do próprio Gramado Summit, já que a cidade faz parte da sua área de atuação. Para ele, isso é uma forma direta de contribuir para a construção de comunidades melhores. “O evento atraiu milhares de pessoas, que se hospedaram, frequentaram restaurantes, fizeram compras e levaram produtos locais para casa. Tudo isso movimenta a economia local e regional, gerando emprego, renda e arrecadação de impostos para as prefeituras”, destaca.

Pioneira incentiva participação de 10 empresas no evento

Além de fomentar o debate e estimular o networking, a Sicredi Pioneira apoiou a participação de dez empresas associadas no evento. A iniciativa, viabilizada por meio de uma ação conjunta com o Sebrae, subsidiou a presença de startups de base tecnológica, fortalecendo o ecossistema de inovação local. “Buscamos dar visibilidade a empresas que talvez não tivessem condições de participar de outra forma. É uma oportunidade de se apresentarem ao mercado, a investidores, e de construírem conexões com outras empresas e startups”, explica Stahl.

Entre as participantes, a TKTR Ingressos aproveitou o evento para apresentar suas soluções a um público qualificado e engajado, o que gerou conexões estratégicas. O CEO da empresa, Carlos Eduardo Pires, conta que isso foi essencial para o posicionamento da marca. “Estar presente em um evento como o Gramado Summit é fundamental para empresas que buscam visibilidade, networking e atualização constante. A troca com outras startups, investidores e especialistas fortalece nosso posicionamento e nos conecta com novas oportunidades”, avalia.

Ele diz que agora a expectativa é expandir mercados, buscar parcerias e aproveitar as possibilidades de aceleração e investimento geradas. “Iniciativas como essa da Pioneira são importantes para criar um ambiente mais dinâmico e colaborativo, promovendo a inovação e a competitividade. O apoio nos permitiu focar na preparação da nossa apresentação e aproveitar ao máximo a experiência”, conclui.

Sobre a Sicredi Pioneira: Primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, a Sicredi Pioneira atua há mais de 120 anos com o propósito de construir comunidades melhores. Presente em 21 municípios entre o Vale do Sinos e a Serra Gaúcha, oferece soluções financeiras justas, com um atendimento humano, próximo e consciente. Mais do que serviços, entrega cooperação e confiança, fortalecendo a economia local e ajudando pessoas e negócios a prosperarem juntos.