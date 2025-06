Downtown Canela é apresentado oficialmente à Prefeitura de Canela

Com alargamento de vias e nova rótula no centro da cidade, empreendimento marca o início de um novo ciclo urbanístico

Os diretores da Bronstrup, Pedro Henrique Eick Bronstrup e Mariana Eick Bronstrup, estiveram reunidos com o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, na última semana, para apresentar oficialmente o projeto do Downtown Canela — um dos empreendimentos mais arrojados da Serra Gaúcha. Com obras já em andamento, o complexo imobiliário marca uma nova fase no desenvolvimento urbano e turístico do município.

Instalado na principal rua de Canela, o Downtown reúne moradia, lazer, gastronomia, serviços e varejo em um mesmo espaço, integrando de forma harmônica a vida da comunidade local e dos milhares de turistas que visitam a cidade anualmente. O projeto aposta em uma arquitetura elegante e funcional, com unidades residenciais de 1 a 3 dormitórios, open mall com lojas selecionadas e uma infraestrutura completa de lazer, incluindo piscina térmica, spa, fitness center, espaço kids, salão de jogos e espaço para eventos.

Além de seus atrativos, o empreendimento se destaca pelas contrapartidas urbanísticas assumidas pelos empreendedores, que irão beneficiar diretamente a mobilidade e a infraestrutura da cidade. Entre as melhorias já previstas estão os alargamentos das ruas Getúlio Vargas e Osvaldo Aranha, localizadas no entorno do empreendimento.

Outro destaque é entrega de um projeto de implantação de uma nova rótula completa na interseção das ruas Altenor Teles de Souza, Getúlio Vargas e Tenente Manoel Corrêa, projeto já entregue para prefeitura e com execução parcial ainda em 2025. A rótula, que inclui pavimentação com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), nova drenagem pluvial, sinalização vertical e horizontal, e acessibilidade, trará mais segurança, fluidez no trânsito e valorização para a região central.

“O Downtown é um presente para Canela. Um empreendimento que respeita o entorno, valoriza a cidade e ainda contribui com obras públicas que vão impactar positivamente a mobilidade e o dia a dia da população”, destacou Pedro Henrique Eick Bronstrup durante a apresentação oficial ao Executivo Municipal.

Com realização da Bronstrup e do Escritório de Engenharia Joal Teitelbaum, o Downtown Canela reforça o compromisso com a sustentabilidade, adotando práticas de Green Building, como reuso da água da chuva, uso de energia solar e construção com Light Steel Frame, que reduz o impacto ambiental.

Mais que um empreendimento imobiliário, o Downtown Canela é um presente para a cidade — moderno, sustentável e conectado com o futuro da Serra Gaúcha.